TBMMâ€™de korona alarmÄ±

TBMM BaÅŸkanÄ± Mustafa Åžentop ile TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali KumbuzoÄŸluâ€™nun koordinesinde koronavirÃ¼se karÅŸÄ± alÄ±nan belli baÅŸlÄ± Ã¶nlemler ÅŸÃ¶yle:

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ile sÃ¼rekli temasta bulunulurken, bÃ¼rokratlardan oluÅŸan irtibat masasÄ± kuruldu.

TBMMâ€™nin Ã¼Ã§ ana nizamiye giriÅŸlerine termal kamera konulmasÄ± konusunda SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™ndan gÃ¶rÃ¼ÅŸ istendi

Genel Kurul salonu Ã¶nceki gece ilaÃ§la dezenfekte edilirken, uygulamanÄ±n her Ã§alÄ±ÅŸma gÃ¼nÃ¼ tekrarlanmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. AynÄ± ÅŸekilde partilerin grup toplantÄ±larÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± salonlar, konferans salonu ve basÄ±n toplantÄ± salonlarÄ± da dezenfekte edildi.

Mecliste 284 noktaya alkol bazlÄ± sÄ±vÄ± el dezenfekte aparatÄ± yerleÅŸtirildi.

Nezle veya gribe yakalanan personel derhal Meclis Hastanesiâ€™ne gÃ¶nderildi.

Hasta personel, dinlenmesi iÃ§in izne Ã§Ä±karÄ±larak evlerine gÃ¶nderildi.

TBMM lokantalarÄ±nÄ±n menÃ¼lerinde baÄŸÄ±ÅŸlÄ±klÄ±ÄŸÄ± gÃ¼Ã§lendirecek ilave gÄ±dalara yer verildi.

TatlÄ±lar baÅŸta olmak Ã¼zere UzakdoÄŸuâ€™dan tedarik edilen gÄ±dalarÄ±n kullanÄ±mÄ± yasaklandÄ±.

Meclisâ€™te kullanÄ±lan masalarÄ±n temizliÄŸi tek kullanÄ±mlÄ±k kaÄŸÄ±t havlularla, ilaÃ§lanarak yapÄ±ldÄ±.

HavalandÄ±rma sistemi gÃ¶zden geÃ§irildi ve filtreler yenilendi. Vakum sistemi devreye sokuldu.

TBMM personeline virÃ¼se karÅŸÄ± alÄ±nacak Ã¶nlemler konusunda mesajlar atÄ±ldÄ±.

TBMMâ€™ye koronavirÃ¼se iliÅŸkin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yÃ¼rÃ¼tmesi iÃ§inÂ mikrobiyoloji uzmanÄ± alÄ±ndÄ±.