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27.06.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

TBMM’de korona alarmı

Koronavirüs milletvekillerine de sıçradı. Daha önce 19 personelde Kovid-19 tespit edilen TBMM’de ilk kez bir milletvekilinin de enfekte olduğu açıklandı.

TBMM’de korona alarmı

 

HDP Grup Başkanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, “Maalesef bir vekilimizin de enfekte olduğu anlaşılmıştır” denildi. HDP açıklamasında Kovid-19 tanısı konulan milletvekilinin ismine yer verilmezken, bu bilginin söz konusu vekille temasta bulunanların uyarılıp test yaptırmaları için diğer tüm siyasi parti gruplarıyla paylaşıldığı öğrenildi. Korona alarmı verilen Meclis’te AK Parti Grup Başkanlığı vekillerini TBMM yerleşkesinde uygulanan ziyaretçi yasağına uymaları konusunda mesajla uyardı. CHP grup yönetimi ise, milletvekillerinden personellerini evden çalıştırmalarını istedi. Ana binada HDP grup yöneticilerinin odalarının bulunduğu koridorda bu partiye komşu olan İYİ Parti grup yönetimi de tüm çalışanlarına koronavirüs testi yaptırdı. Testlerin sonucunun negatif olduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürüttükGelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, "Günlük vaka ve ölüm sayısının henüz istediğimiz seviyelere düşmemiş olması dikkati ve tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret ediyor." dedi. Sosyal medya ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.
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