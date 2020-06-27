TBMM’de korona alarmı

HDP Grup Başkanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, “Maalesef bir vekilimizin de enfekte olduğu anlaşılmıştır” denildi. HDP açıklamasında Kovid-19 tanısı konulan milletvekilinin ismine yer verilmezken, bu bilginin söz konusu vekille temasta bulunanların uyarılıp test yaptırmaları için diğer tüm siyasi parti gruplarıyla paylaşıldığı öğrenildi. Korona alarmı verilen Meclis’te AK Parti Grup Başkanlığı vekillerini TBMM yerleşkesinde uygulanan ziyaretçi yasağına uymaları konusunda mesajla uyardı. CHP grup yönetimi ise, milletvekillerinden personellerini evden çalıştırmalarını istedi. Ana binada HDP grup yöneticilerinin odalarının bulunduğu koridorda bu partiye komşu olan İYİ Parti grup yönetimi de tüm çalışanlarına koronavirüs testi yaptırdı. Testlerin sonucunun negatif olduğu öğrenildi.