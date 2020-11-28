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28.11.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

TBMM’den ortak tepki

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti’nin TBMM grupları ortak bildiri yayımlayarak, Fransa Senatosu’nun Yukarı Karabağ ihtilafına ilişkin aldığı kararı kınadı.

TBMM’den ortak tepki

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un önerisi ile Fransa Senatosu’nun Yukarı Karabağ ihtilafına yönelik aldığı karara ilişkin AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti TBMM grup başkanvekillerinin imzasıyla ortak bildiri yayımlandı. Bildiride, “TBMM’de grubu bulunan siyasi partiler olarak Fransa Senatosu’nun uluslararası hukuka, ahlaka ve hakkaniyete aykırı bir şekilde, Yukarı Karabağ ihtilafına ilişkin 25 Kasım 2020 tarihinde kabul ettiği kararı en güçlü şekilde kınıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Fransa Senatosu görmezden gelse de, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları uyarınca Dağlık Karabağ’ın Azerbaycan toprağı olduğu belirtilen bildiride, senatonun aldığı kararın uluslararası hukuk açısından “yok hükmünde” olduğu kaydedildi.

Fransa: Tanımıyoruz

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Mühll, Senato’da önceki gün kabul edilen karara ilişkin açıklama yaptı.
Fransa’nın “sözde ‘Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’ni tanımadığını” belirten Mühll, Fransa’nın AGİT Minsk Grubu Eş Başkanı olarak sorumluluğunun, Dağlık Karabağ sorununun müzakere yoluyla çözülmesi için çalışma olduğunu kaydetti. Mühll, bugün önceliğin Dağlık Karabağ’da yerlerinden edilenlerin evlerine geri dönebilmesi olması gerektiği değerlendirmesinde bulundu. Senato’da, Fransız hükümetine sözde “Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’ni” tanıma çağrısında bulunan karar onaylanmıştı.

Meğer Türkçe biliyormuş...Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda maske ve mesafe denetimi yapıldı. Uyarılara rağmen maskesini düzgün takmayan ve Türkçe bilmediğini söyleyen yabancı uyruklu bir yolcu maske cezası yedikten sonra Türkçe konuşmaya başladı.
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