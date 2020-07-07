‘Teklif vatandaşa çok iyi anlatılmalı’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, barolarla ilgili kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu’nda yapılacak görüşmeleri öncesi kurmaylarına uyarılarda bulundu. Kılıçdaroğlu’nun, kanun teklifindeki düzenlemelerin vatandaşa “iyi anlatılması” gerektiğini belirterek, “Bu bir avukatlık meselesi baro meselesi değil artık. Bu teklif, Türkiye’yi ayrıştırma, bölme projesi... Konuyu bu şekilde, halkın anlayacağı dilde anlatmamız lazım” dediği öğrenildi.

CHP MYK dün Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Yaklaşık 4.5 saat süren toplantının ana gündemini, AK Parti ve MHP’nin “çoklu baro” uygulamasının önünü açan yasa teklifi oluşturdu.

Milliyet’in edindiği bilgilere göre; toplantıda grup başkanvekilleri, teklifin TBMM Adalet Komisyonu’ndaki müzakerelerine ilişkin bilgi verdi.

‘Detaya girmeyin’

Toplantıda, teklifin TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmelerinde nasıl bir yol izlenmesi gerektiğine ilişkin öneriler de paylaşıldı. Bu kapsamda, Genel Kurul görüşmelerinde TBMM İçtüzüğü’nden kaynaklanan “konuşma” haklarının milletvekilleri tarafından “sonuna kadar” kullanılması ve bu konuda diğer muhalefet partileriyle ortak hareket edilmesi yöntemi benimsendi. CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun da konuyla ilgili kurmaylarına uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun, kanun teklifiyle öngörülen düzenlemelerin, vatandaşa “iyi anlatılması” gerektiğini belirterek, “Bu bir avukatlık meselesi baro meselesi değil artık. Bu teklif, Türkiye’yi ayrıştırma, bölme projesi... Konuyu bu şekilde, halkın anlayacağı dilde anlatmamız lazım. Vatandaş bunu iyi anlamalı” dediği aktarıldı.

Kesici tartışması

Kılıçdaroğlu’nun, teklifin kabul edilmesi halinde cemaat ve tarikat mensubu avukatların kendi barolarını kurabilecekleri yönündeki anlatımların daha etkili olacağını söylediği ve çok fazla teknik detaya girilmesini istemediği belirtildi.

Toplantıda, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici’nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin İngiltere’deki bir müzayededen satın aldığı Fatih Sultan Mehmet tablosuna ilişkin, “Bunu çok ayıplıyorum. Tablonun kime ait olduğu belli değil. Böyle reklam yapılmaz” şeklindeki ifadeleri de gündeme geldi. Konuya ilişkin söz alan MYK üyelerinin, Kesici’nin bu açıklamalarını sert sözlerle eleştirdiği öğrenildi. Bazı MYK üyelerinin de Kesici’nin söz konusu açıklamaları yaptığı televizyon programına katılırken, grup başkanvekillerine bilgi vermediğine işaret ederek, bu tutumun parti kararlarına aykırı olduğu tespitini yaptı.

‘Bu hevesten vazgeçsinler’

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, dün partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sürerken açıklamalarda bulundu. Sakarya’nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında yaşanan patlama ile ilgili Öztrak, fabrika sahibinin de bulunduğu bir yemek fotoğrafı göstererek, “Fabrika sahibine destek yemeği veriyorlar. İşçileriyle birlikte havaya uçan fabrikanın dumanları üzerinde tüterken... Bu, aynı fabrikada yaşanan 5. patlama. Bu kadar iş cinayeti ve patlamaya rağmen kimler burayı koruyup, kolladı?” diye sordu. Öztrak, barolarla ilgili yasa teklifinin TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildiğini anımsatarak, “Umarım milletimize hiçbir yararı olmayan bu düzenlemenin, bir ülkeyi bölme parçalama projesi olduğunu görürler ve bu boş hevesten vazgeçerler” ifadelerini kullandı.

Kesici’ye yanıt

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici’nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin İngiltere’de bir müzayededen satın aldığı Fatih Sultan Mehmet tablosuna ilişkin “Bunu çok ayıplıyorum. Tablonun kime ait olduğu belli değil. Böyle reklam yapılmaz” ifadeleri de Öztrak’a soruldu. Öztrak, “Bu resim, uluslararası tanınırlığı olan bir müzayede salonunda alındı. Tarihçilerimiz diyorlar ki bu resim gerçek. İstanbul’un şehr-i emini İstanbullunun tarihine, ceddine sahip çıkmıştır. Kendisini kutluyorum” dedi.-ANKARA Milliyet