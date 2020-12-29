‘Terör belasına son vermekte kararlıyız’

MSB’den yapılan açıklamaya göre, Akar ve Saadoonn baş başa görüşmenin ardından, heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. MSB karargâhında yapılan görüşmede, terörle mücadele başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı. Görüşmelerde Akar, tarafından, “Türkiye’nin başta Irak olmak üzere tüm komşularının siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğu, Irak yönetimi ile terörle mücadele konusunda oluşturulan koordinasyondan duyulan memnuniyet ve bunun artarak devam etmesinin önemi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin asil milletimizin ve sınırlarımızın güvenliğini korumaktaki ve terör belasına son vermekteki kararlılığı” ifade edildi.

‘Türk askerine yönelik hamle cezasız kalmaz’

Bakan Akar, Kanal D Ana Haber’e yaptığı özel açıklamalarda ise S-400’ler, Ege meselesi ve Libya’daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akar, Libya’da darbeci Hafter’e yönelik “Çarşıdan üniforma almakla, omuzlara rütbe koymakla asker olunmuyor, mareşal olunmuyor. TSK’yı tanımıyorlar ya da kendilerinden geçmiş vaziyetteler. Darbeci Hafter’in, Türk askerine yönelik hamlesi cezasız kalmaz” dedi. Akar, “Eğer herhangi bir şekilde bizim TSK unsurlarımıza eylemde bulunursa, bunun sonuçlarının çok ağır olacağını bilmeliler. Hafter grubunun tüm hedefleri bizim meşru hedefimiz haline gelir” ifadelerini kullandı. Akar, Yunanistan ile gerginliğe ilişkin “Biz barıştan yanayız, sorunlarımızın diyalogla çözülmesinden yanayız” dedi. Akar, ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım kararına ise şu sözlerle tepki gösterdi:

“NATO içinde beraber olduğumuz bir müttefikimiz tarafından böyle bir yaptırımın olması güven bunalımına neden oluyor. Bu yaptırımlarla bir yere varamayacaklarını kendileri de biliyor.”