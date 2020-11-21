‘Tesadüf değil, bir senaryonun parçası’

Konuya ilişkin Milliyet’e değerlendirmelerde bulunan CHP’li bir yetkili, “Bu tehdit, bir senaryonun parçası. Bu basit bir açıklama değil. Muhalefeti susturmak istiyorlar. Hukuk reformu denildi. Hukuk reformu yapılırsa bundan en başta gazeteciler, yazarlar yararlanacak. Onun önünü kesmek istiyorlar. ‘Hukuk reformu Osman Kavala’ya kadar uzanacaksa tamam ama Selahattin Demirtaş’a kadar uzanacaksa olmaz...’denilmek isteniyor. Bu, bunun çıkışıdır” saptamasında bulundu.