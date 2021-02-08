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08.02.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Tezgah ve kumpaslara geçit vermedik’

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 9 yıl önce MİT’e kurulan kumpasın 15 Temmuz’a kadar süren işgal ve pranga girişiminin ilk adımı olduğunu belirterek, “Milletimizin iradesine karşı kurulan tezgah ve kumpaslara geçit vermedik, asla geçit vermeyeceğiz” dedi.

‘Tezgah ve kumpaslara geçit vermedik’

Bakan Gül, Twitter hesabından FETÖ’nün “7 Şubat MİT Kumpası”nın 9’uncu yıl dönümüne ilişkin açıklamada bulundu. Gül, “7 Şubat 2012’de MİT’e kurulan kumpas, 15 Temmuz’a kadar süren işgal ve pranga girişiminin ilk adımıydı. FETÖ ile işbirlikçileri attıkları her adımda, milletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın feraset ve cesaretiyle karşılaştı. Türkiye, Türkiye’den yönetiliyor ve yönetilecek. Milletimizin iradesine karşı kurulan tezgah ve kumpaslara geçit vermedik, asla geçit vermeyeceğiz. Ülkemize, milletimize, milli iradeye tuzak kurmaya kalkışan her kim olursa olsun, Türk Yargısı milletimiz adına hesap sormaya devam edecektir” dedi.

 

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