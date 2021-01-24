TFF’ye bağlı kurullar bağımsız oluyor

AK Parti, “Spor Kulüpleri ve Federasyonları” Yasası’nın hazırlıklarında sona yaklaştı. Üzerinde çalışılan teklife spor camiasından gelen tepkilere rağmen AK Parti, hazırladığı taslak metinden önemli ölçüde geri adım atmadı. Çalışmaya göre spor kulübü başkanları ve yöneticilerinin, kendi dönemleriyle ilgili “bütçe dışı fazla harcamalardan” doğrudan sorumlu olması ve sorumlulukları kapsamında belli cezai müeyyidelerle karşı karşıya kalabilmeleri sağlanacak. Böylece kulüplerin şirketleşmesinin önü açılmış olacak. Teklife göre, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bağlı Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) gibi kurulların seçimi ve yönetimi AİHM kararı doğrultusunda “TFF’den bağımsız” hale getirilecek.

Uzun yıllardır üzerinde çalışılan “Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasası”nın hazırlıklarında sona gelindi. Geçtiğimiz hafta, hazırlanan taslak düzenlemenin tartışıldığı ve kulüplerin görüş ve önerilerinin alındığı “Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı” sonrası teklif metni şekillenmeye başladı. Sezon sonuna kadar Meclis’e sunulması beklenen teklifte spor camiası ile ilgili çok önemli düzenlemeler yer alıyor. Düzenlemenin bazı önemli başlıkları şöyle:

Spor kulübü başkanları ve yöneticileri, kendi dönemleriyle ilgili “bütçenin dışına çıkan tüm fazla harcamalardan” doğrudan sorumlu olacak ve bu sorumluluklar kapsamında belli cezai müeyyidelerle karşı karşıya kalacak. Böylece spor kulüplerinin şirketleşmesinin önü açılmış olacak. Ancak AK Parti yetkilileri, bu düzenleme ile profesyonel liglerde daha çok altyapıda yetişen sporcuların oynamasının teşvik edileceğini ifade ediyor.

Dernek statüsünden çıkarılacak kulüplerin ilgili tüm işlemleri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek.

Kulüplerin denetimi kamu eliyle yapılacak.

TFF’ye bağlı Tahkim Kurulu, PFDK ve MHK gibi kurulların seçimleri ve yönetimleri, AİHM kararı doğrultusunda “TFF’den bağımsız” hale getirilecek. Böylece federasyonun ana statüsü değişmiş olacak.

Altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine, anayasal düzene, devlet sırlarına karşı işlenen suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından hükümlü olanlar, spor kulübü başkanı ya da yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyeliği yapamayacak.

Milli sporcu ayarı

İllerde en az 15 kulüp birleşerek bir “spor kulüpleri federasyonu” kurabilecek ancak bir ilde birden fazla federasyon oluşturulamayacak. Türkiye genelinde ise en az 30 spor kulüpleri federasyonunun katılımı ile bir “spor kulüpleri konfederasyonu” kurulabilecek.

Her federasyonun yönetiminde ilgili branşın milli sporcuları yer alacak.