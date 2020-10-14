TGC’den TBMM’ye ‘yıpranma’ uyarısı

Gazetecilere, çalışma koşullarının yıpratıcılığı nedeniyle erken emeklilik sağlayan, 1977 yılında tanınan fiili hizmet zammı hakkı (yıpranma payı) 2008’de iptal edilmiş, 2013 yılında yeniden getirilmişti. 2013 yılında getirilen düzenlemeyi de haksızlığa neden olduğu gerekçesiyle açılan davada Anayasa Mahkemesi iptal etmişti. AYM’nin TBMM’ye yasal düzenleme için dokuz ay süre tanıdığına dikkat çeken TGC Yönetim Kurulu bir açıklama yaptı.

Açıklamada “Yasal düzenleme için 14 Kasım 2020’ye kadar süre tanınmıştır. Geldiğimiz noktada AYM, iptal kararının dokuz ay sonra yürürlüğe girmesini öngörmüştür. Dokuzuncu ayın sonuna gelinmesine rağmen TBMM halen bir yasal düzenleme yapmamıştır. Sosyal Güvenlik Hakkı’ndan yararlanmak için ‘Basın Kartı sahibi olan’, ‘Basın Kartı sahibi olmayan’ gazeteci ayrımı ortadan kaldırılmalıdır.”