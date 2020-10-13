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13.10.2020 - 22:48 | | AA

Tiyatro oyunu 'BERU' için flaş açıklamalar: Yasal işlemler başlatılmıştır

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 'Beru' adlı tiyatro oyununun Kürtçe olduğu için değil, PKK propagandası içermesi nedeniyle yasaklandığını bildirdi. Öte yandan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, terör örgütü PKK'nın propagandasını içeren oyuna hangi dilde olursa olsun müsaade edilemeyeceğini belirterek, "Buna izin verenlerle ilgili gerekli yasal işlemler başlatılmıştır." açıklamasında bulundu.

Tiyatro oyunu 'BERU' için flaş açıklamalar: Yasal işlemler başlatılmıştır

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Gaziosmanpaşa Kaymakamlığımız 'Beru' tiyatro oyununu Kürtçe dilde olduğu için değil, PKK propagandası içermesi nedeniyle yasaklamıştır. Konuyla ilgili adli süreç başlatılmıştır." ifadelerine yer verdi.



İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan açıklama

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, terör örgütü PKK'nın propagandasını içeren oyuna hangi dilde olursa olsun müsaade edilemeyeceğini belirterek, "Buna izin verenlerle ilgili gerekli yasal işlemler başlatılmıştır." açıklamasında bulundu.

Çataklı, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yeni bir yalan ve provakasyon daha. Kürtçe tiyatro elbetteki serbesttir. Ancak PKK terör örgütünün propagandasını içeren tiyatro Kürtçe de olsa Türkçe de olsa Arapça da olsa müsaade edilmez. Buna izin verenlerle ilgili de gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Konuyla ilgili açıklama İstanbul Valiliğimizce yapılacaktır."

 

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