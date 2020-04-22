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22.04.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Trump istedi, Erdoğan onay verdi | ABD’ye ventilatör parçası gönderiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın talebi üzerine ventilatör (solunum destek) cihazı yapımında kullanılan bir parçanın tedarikine onay verdi.

Trump istedi, Erdoğan onay verdi | ABD’ye ventilatör parçası gönderiyoruz
ANKARA Milliyet

Koronavirüs ile mücadelede kendi ventilatör cihazını geliştiren ve seri üretime başlayan Türkiye, bu cihazlardan 5 bin tane daha üretmeye hazırlanırken bu cihazlar Erdoğan-Trump’ın 20 Nisan günü gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde de gündeme geldi.

100 bin adet

Trump ile Erdoğan koronavirüsün yayılımında son durumu değerlendirirken solunum cihazları ve koruyucu ekipmanlara ilişkin konu da ele alındı. Trump, ülkesinde solunum cihazı üretmeye başlayan otomotiv devi firmaların önemli bir parça konusunda tedarik sıkıntısı yaşadığını ifade ederek Türkiye’den bu parçaların temini konusunda destek istedi.

Erdoğan da kurmaylarından söz konusu parçalarla ilgili bilgi alırken, parçanın Türkiye’de yeterli düzeyde olması halinde Trump’a gönderebileceklerini söyledi. Bu parçanın yanı sıra maske, tulum ve benzeri tıbbi koruyucu ekipman konusunda da ABD’ye yüklü bir gönderme yapılmasına bu görüşmede karar verildi. Bu alımların ABD’li şirketlerce gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Trump, Twitter hesabından daha önce yaptığı açıklamada, “Ford, General Motors ve Tesla, ventilatör ve diğer metal ürünleri üretmeye başlıyor, hızlı olun” ifadelerini kullanmıştı. Söz konusu firmaların haziran sonuna kadar 100 bin solunum cihazı üretmeleri planlanıyor. 

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