Trump’la Libya’yı konuştu

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, iki lider, görüşmede ikili meselelerin yanı sıra Libya krizi başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Erdoğan ve Trump, hem 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşılması hem de Libya’da kalıcı istikrarın sağlanması için iki müttefik olarak daha yakın çalışma hususunda mutabık kaldı. Erdoğan önceki gün de Rusya lideri Putin ile telefonda görüşmüş, Libya ve Suriye’deki gelişmeleri ele almıştı.