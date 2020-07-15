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15.07.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Trump’la Libya’yı konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Trump’la Libya’yı konuştu

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, iki lider, görüşmede ikili meselelerin yanı sıra Libya krizi başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Erdoğan ve Trump, hem 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşılması hem de Libya’da kalıcı istikrarın sağlanması için iki müttefik olarak daha yakın çalışma hususunda mutabık kaldı. Erdoğan önceki gün de Rusya lideri Putin ile telefonda görüşmüş, Libya ve Suriye’deki gelişmeleri ele almıştı. 

Bakan Dönmez: "Türkiye'nin enerjisi darbelere hiçbir zaman geçit vermeyecek"Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yılı nedeniyle bakanlık binasına 'Türkiyenin Enerjisi Darbelere Geçit Vermez' sloganıyla ışıklı bir animasyon yansıtıldığını belirterek, "Ne 15 Temmuz'u ne de o gece yitirdiğimiz canlarımızı hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Nerede olursak olalım; zaman, mekân fark etmez Türkiye'nin enerjisi darbelere hiçbir zaman geçit vermeyecek" dedi.
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