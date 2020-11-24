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24.11.2020 - 07:00 | | Seyfettin Ersöz

TSK, Afganistan’daki varlığını sürdürecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD askerlerinin çekilme kararı aldığı Afganistan’la ilgili, “Afgan halkı istediği sürece Afganistan’da kalmayı planlıyoruz” dedi

TSK, Afganistan’daki varlığını sürdürecek
Seyfettin Ersöz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 12. Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu’nda, “ABD’nin Afganistan’dan askerlerini çekme kararı Türkiye’nin bölgedeki varlığını nasıl etkileyecek” sorusuna yanıt verdi. Afganistan’ın güvenliğini 2001’den bu yana NATO/ISAF görevleri ile iki taraflı desteklediklerini belirten Akar, “Barış sürecini tamamen destekliyoruz ancak mevcut şiddet düzeyi nedeniyle temkinli davranıyoruz. Hepimiz Afganistan’ın teröristler için güvenli bir liman olmaması yönünde hemfikiriz. Cesur çabalarına rağmen Afgan Ulusal Ordusu önemli kayıplar vermeye devam ediyor. Bize göre, Afganistan’dan acele bir şekilde geri çekilme, son 20 yılda elde edilen tüm kazanımları riske atabilir. Türkiye’nin misyona ve Afganistan halkına bağlılığı değişmeyecek. Cumhurbaşkanımız da belirttiği gibi, Afgan halkı istediği sürece Afganistan’da kalmayı planlıyoruz” dedi.

2 bin 500’e inecek

ABD Savunma Bakan Vekili Christopher Miller, Afganistan’da görev yapan ABD askerlerinin sayısının 15 Ocak’a kadar 4 bin 500’den, 2 bin 500’e indirileceğini söylemişti.

ABD’nin asker çekme açıklaması, Afgan hükümeti ile Taliban arasındaki barış görüşmelerinin durduğu ve terör faaliyetlerinin arttığı bir dönemde denk gelirken, Afganistan Yeniden İnşası Özel Müfettişliği’nin son raporunda, günlük saldırıların son dönemde yüzde 50’lik bir artışa geçtiği belirtildi.

Afgan ordusunu Mehmetçik eğitiyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, yaklaşık 2 bin kişilik mevcuduyla Afganistan’da varlık gösteriyor. Türkiye’nin milli kısıtlamaları gereği; Türk birlikleri sorumluluk sahası dışında ve mayın temizleme, terörle mücadele, uyuşturucuyla mücadele faaliyetlerinde görev almıyor. Ülkede muharip görevde bulunmayan TSK, Afgan ordusunun eğitiminde önemli rol oynuyor.

 

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