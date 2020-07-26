TSK: Donanma Mavi Vatan’da

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Instagram sayfasında da, “Donanma Mavi Vatanda” paylaşımı yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca 23 Temmuz’da Doğu Akdeniz’de eğitim görevi icra edildi. Eğitime ilişkin paylaşılan video ve fotoğraflarda, F-16 savaş jetlerinin ve C-160 tipi kargo uçaklarının görev aldığı, F-16 savaş uçakların füzelerle kalkış yaptığı görüldü. Bazı F-16’larda düşman hava hedeflerine karşı kullanılan, havadan havaya atılan füzelerin bulunduğu gözlemlendi. TSK’nın resmi Instagram hesabından da, Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait fırkateyn ve korvetlerin yer aldığı bir fotoğraf paylaşılarak, “Donanma Mavi Vatanda” notu düşüldü. Söz konusu paylaşımın Doğu Akdeniz’de Navtex gerginliğinin sürdüğü bir dönemde gelmesi de dikkati çekti.