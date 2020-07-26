MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri TSK: Donanma Mavi Vatan’da
ABONE OL
26.07.2020 - 07:00 | | SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

TSK: Donanma Mavi Vatan’da

Yunanistan ile Doğu Akdeniz’de Meis Adası çevresinde “Navtex” gerginliği sürerken, Türk Hava Kuvvetleri, Doğu Akdeniz’de füze yüklü F-16 savaş uçaklarıyla eğitim gerçekleştirdi.

TSK: Donanma Mavi Vatan’da
SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Instagram sayfasında da, “Donanma Mavi Vatanda” paylaşımı yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca 23 Temmuz’da Doğu Akdeniz’de eğitim görevi icra edildi. Eğitime ilişkin paylaşılan video ve fotoğraflarda, F-16 savaş jetlerinin ve C-160 tipi kargo uçaklarının görev aldığı, F-16 savaş uçakların füzelerle kalkış yaptığı görüldü. Bazı F-16’larda düşman hava hedeflerine karşı kullanılan, havadan havaya atılan füzelerin bulunduğu gözlemlendi. TSK’nın resmi Instagram hesabından da, Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait fırkateyn ve korvetlerin yer aldığı bir fotoğraf paylaşılarak, “Donanma Mavi Vatanda” notu düşüldü. Söz konusu paylaşımın Doğu Akdeniz’de Navtex gerginliğinin sürdüğü bir dönemde gelmesi de dikkati çekti. 

Antalya'da köpekbalığı ölüsü kıyıya vurduAntalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde denize girenlerin ‘boğulan birisi’ olduğunu düşünerek ihbar ettikleri cismin, köpekbalığı ölüsü olduğu anlaşıldı. Kıyıya vuran köpekbalığını cankurtaran sürükleyerek götürdü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Kadının beyanı esas alınmalıydı’

‘Kadının beyanı esas alınmalıydı’

Alışverişte yeni dönem! Herkesi ilgilendiriyor

Alışverişte yeni dönem! Herkesi ilgilendiriyor

Türk denizci sonunda evine döndü

Türk denizci sonunda evine döndü

Ayasofya’ya yoğun ilgi

Ayasofya’ya yoğun ilgi

Sıradaki Haber