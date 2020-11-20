Turan: Savcılık soruşturma başlattı

Turan, “Sayın Kılıçdaroğlu’nun grup konuşmasıyla başlayan bu tartışmada, konuyu özellikle büyütmelerinin, halen gündem yapmalarının esas maksadının yakalandıkları Anayasa çalışmalarını gizleme telaşı olduğunu düşünüyorum” dedi.

‘Doğru bulmuyoruz’

Turan, dün Meclis’te gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Turan, şunları söyledi: “Hakaret, tehdit, küfür, kötü söz kimden gelirse, kime karşı yapılırsa bu yanlıştır. Hukuk, AK Parti’nin vazgeçilmez esası ve ilkesidir. Hukuk herkese eşit, adil, uygulandığı zaman kıymetlidir. İlkesel duruşumuz budur. Bunun ekstra bir açıklamaya konu olmasını bile doğru bulmuyoruz. Kişilere bağlı hakaret, tehdit ve gündem olmaması gerekir. Yoksa her gün Cumhurbaşkanımıza da bizlere de sayısız mektup, tweet, facebook üzerinden hakaret, küfür, tehdit geliyor. Her birinin gündem olmasını, tartışılmasını, ayrı değerlendirilmesini doğru bulmayız. Kaldı ki bugün edindiğim bilgiye göre zaten savcılık gerekli soruşturmayı başlatmış, konuyla ilgili hukuk kendi mecrasında yürüyecektir.”

Turan, şöyle devam etti: “Sayın Kılıçdaroğlu’nun grup konuşmasıyla başlayan bu tartışmada, konuyu özellikle büyütmelerinin esas maksadının yakalandıkları anayasa çalışmalarını gizleme, Türkiye’nin temel kimliğini bozma iddiasının ortaya çıkması, anayasadaki Türklük, Atatürkçülük tarzı ifadelerin bile çıkarılması ve eyalet tartışmalarının açılması şeklinde yapılan çalışmanın bir anlamda ortaya çıkmasından kaynaklı telaş olduğunu düşünüyorum. Yoksa şimdiye kadar Sayın Bahçeli’ye, Sayın Erdoğan’a ve zamanın Başbakanı Binali Bey’e aynı kişinin o kadar hakareti, tehdidi oldu ki...”

“Şimdiye kadar siz Sayın Erdoğan’a ve Sayın Bahçeli’ye bu kişinin veya başka kişilerin hakaretinden veya tehdidinden, Kılıçdaroğlu’nun bir cümle rahatsız olduğunu duydunuz mu? Bu konuda bir cümle tavrını, ilkesini gördünüz mü?”