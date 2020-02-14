Türkiye bu deneyi konuştu

Pakdemirli, kamuoyundaki tartışma üzerine makamında tavuk etlerini çamaşır suyuna bastırdığını, ancak hiçbir renk değişimi olmadığını anlattı. Dünkü gazetemizde yer alan çamaşır sulu deney sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, çok sayıda haber sitesi de Milliyet’in haberini alıntılayıp yayınladı.