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14.02.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Türkiye bu deneyi konuştu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin Milliyet Ankara bürosunu ziyaretinde açıkladığı sahte gıda deneyi günün en çok konuşulan haberi oldu.

Türkiye bu deneyi konuştu

Pakdemirli, kamuoyundaki tartışma üzerine makamında tavuk etlerini çamaşır suyuna bastırdığını, ancak hiçbir renk değişimi olmadığını anlattı. Dünkü gazetemizde yer alan çamaşır sulu deney sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, çok sayıda haber sitesi de Milliyet’in haberini alıntılayıp yayınladı.

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