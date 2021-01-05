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05.01.2021 - 21:51 | | AA

Türkiye, Körfez'de sağlanan uzlaşıyı memnuniyetle karşıladı

Son dakika haberine göre, Türkiye, Suudi Arabistan'ın el-Ula kentindeki 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde Körfez ihtilafının çözümü yolunda ortak irade ortaya konulmasını ve Katar ile diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edileceğinin açıklanmasını memnuniyetle karşıladı.

Türkiye, Körfez'de sağlanan uzlaşıyı memnuniyetle karşıladı

Dışişleri Bakanlığı, bugün düzenlenen KİK Zirvesi hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, KİK Zirvesi'nin sonucuna ilişkin, "Körfez ihtilafının çözümü yolunda ortak bir irade serdedilmesi ve Katar ile diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edileceğinin açıklanması memnuniyet vericidir. Zirve sonucunda KİK üyeleri ile Mısır tarafından imzalanan El-Ula Bildirisi'nin ihtilafın nihai çözüme kavuşturulmasını sağlamasını temenni ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

Türkiye'nin, KİK'in birlik ve dayanışmasına önem atfettiği belirtilen açıklamada, "Türkiye, Körfez ülkeleri arasında güvenin yeniden tesisiyle stratejik ortağı olduğumuz KİK ile kurumsal iş birliğimizin ilerletilmesi için çaba göstermeye hazırdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

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