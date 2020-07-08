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08.07.2020 - 14:49 |

Türkiye-Rusya arasında önemli Suriye ve Libya görüşmesi

Son dakika gelen habere göre; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rus mevkidaşı Gerasimov ile telefonda görüştü. Güler-Gerasimov görüşmesinde Suriye ve Libya ile ilgili güncel konular ele alındı.

Türkiye-Rusya arasında önemli Suriye ve Libya görüşmesi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Suriye ve Libya ile ilgili güncel güvenlik konuları ele alınmıştır" denildi.

Aksaray'da pandemi kontrol altında!Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer ve beraberindeki heyetle koronavirüs tedbirleri kapsamında farkındalık oluşturmak için esnafı ziyaret edip, maske dağıttı. Kentte pandemi sürecinin kontrol altında olduğunu belirten Vali Aydoğdu, ''Gördüğümüz manzara şu; Aksaray bu konuda çok hassas ve duyarlı, insanlarımız kurallara uymak konusunda gayet bilinçli. Bu manzarayı görmek bizi çok sevindirdi'' dedi.
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