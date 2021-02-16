Türkiye sert çıktı ABD geri adım attı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Etiyopya’nın Ankara’daki yeni Büyükelçilik binasının resmi açılış töreninde yaptığı konuşmada ABD’nin açıklamasına tepki gösterdi. Türkiye’nin, hem sınırlarının içinde hem de sınırların ötesindeki terör yuvalanmalarıyla mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğinin altını çizen Çavuşoğlu, “‘Benim teröristim kötü, senin teröristin iyi’ anlayışı devam ediyor. PKK terör örgütü her zaman olduğu gibi kalleşliğini gösterdi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak ve bu teröristleri de temizleyeceğiz. Ama bu iki gün içinde görüyoruz ki sözde terörle mücadele ettiğini söyleyen ülkeler PKK’nın bu katliamına karşı sessizler ya da ‘eğer’ ve ‘ama’larla geçiştirmeye çalışıyorlar” dedi.

Büyükelçi çağrıldı

Washington’dan gelen açıklama üzerine ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Bakanlık’tan yapılan açıklamada, ABD Büyükelçisi’nin çağrılarak, PKK katliamına ilişkin açıklamaya yönelik tepkinin “en kuvvetli şekilde” dile getirildiği belirtildi.

Bakanların ilk teması

Bu gelişmelerin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmede Çavuşoğlu, Blinken’ı yeni görevi münasebetiyle tebrik etti. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Bakan Çavuşoğlu ve Blinken, bazı bölgesel meseleler ile FETÖ, PKK/PYD, terörizmle mücadele, S-400, Suriye ve Doğu Akdeniz konularını da ele aldı. ABD’nin yeni yönetimi ile karşılıklı saygıya dayanan açık ve samimi bir diyalog geliştirme hususunda mutabık kalındığının vurgulandığı görüşmede, ABD tarafının son dönemde yaptığı açıklamalardan duyulan rahatsızlık da dile getirildi. İki bakanın, ilerleyen günlerde gündemdeki tüm konuları daha ayrıntılı şekilde görüşme konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

ABD: PKK sorumlu

ABD Dışişleri’nden yapılan açıklamaya göre; Blinken, Çavuşoğlu ile görüşmesinde, şehit edilen 13 Türk vatandaşı için taziyelerini iletti ve bundan PKK’nın sorumlu olduğunu belirtti. ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, iki bakanın telefon görüşmesinde Türkiye ile ABD’nin ikili ilişkilerini ve başta terörle mücadele olmak üzere ortak menfaatlerini ele aldığını kaydetti. Price, “İki taraf Suriye’deki savaşın siyasi çözümü için destek ve iş birliklerini artırma vaadinde bulundu. Bakan, Kuzey Irak’ta Türk rehinelerin ölümü üzerine taziyelerini iletti ve PKK’nın bundan sorumlu olduğuna dair görüşümüzü yineledi” ifadelerine yer verdi. Blinken’ın, Türkiye’nin Rusya ile yaptığı S-400 anlaşmasından vazgeçmesi çağrısında bulunduğunu belirten Price, Bakanın aynı zamanda Türkiye ve Yunanistan arasında istikşafi görüşmelere de desteğini vurguladığını belirtti.

KINAMA MESAJLARI

Yabancı diplomatik misyonlar sosyal medya hesapları üzerinden taziye mesajı yayımladı. Paylaşımlardan bazıları şöyle:

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano: Türk halkına başsağlığı dileklerimizi iletmek ve kurbanların ailelerine acılarını en samimi şekilde paylaştığımızı ifade etmek isteriz.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade: Irak’ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edilmesini kınıyoruz.

Somali Adalet Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur: Türkiye gibi yıllardır terör belasıyla mücadele eden Somali de yüzbinlerce masum evladını teröre kurban verdi. Bu yüzden de bir Somalili olarak Türk milletinin acısını derinden hissediyor ve paylaşıyorum.

İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Dominic Chillcott: Kuzey Irak’ta Türk asker ve sivillerin hayatlarını kaybettiklerine dair haberlerden derin üzüntü duydum. Bu zor zamanda, etkilenenlere ve müttefikimiz Türkiye’ye başsağlığı ve taziyelerimizi sunuyorum.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Irak’ta PKK tarafından öldürülen esirlerin yakınlarına derin taziyelerimizi ifade ederiz.

Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliği: PKK’nın 13 Türk vatandaşını haince kaçırıp şehit etmesini şiddetle kınıyoruz.

Afganistan’ın Ankara Büyükelçisi Amir Ramin: Afganistan adına teröristler tarafından şehit edilen masum 13 Türk vatandaşı için başsağlığı dileklerimi sunuyorum.

Avustralya’nın Türkiye Büyükelçisi Marc İnnes-Brown: Irak’ta 13 Türk görevli personel ve sivilin şehit edilmesi haberinden derin üzüntü duyduk. Çok üzücü bir olay, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı diliyorum.

İtalya’nın Ankara Büyükelçiliği: Kuzey Irak’ta yaşanan terör olayından derin üzüntü duyduk. Bu üzücü zamanda Türk halkı ve hükümetinin acısına katılır, hayatlarını kaybedenlerin ailelerine en içten başsağlığını dileriz.

Hollanda’nın Ankara Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate: 13 sivil ve asker Türk vatandaşının Irak’ta öldürülmesine dair haber beni son derece üzdü. Öldürülenlerin bütün yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum.