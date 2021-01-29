Türkiye umut oluyor! İdlib'de 50 bin kalıcı konutun inşaatında sona gelindi

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Suriye’nin İdlib kentindeki sığınmacılara Türkiye’nin yardım eli uzanıyor. Kentin çevresinde yer alan bölgelerde kış mevsiminin çetin şartlarında çadır çilesi çeken aileler briket evlere geçebilmek için gün sayarken, evlerin inşasında son aşamaya gelindi. Yapılması planlanan 52 bin 772 briket evden 27 bin 665'inin inşası tamamlandı. Bu evlere dul, yetim ve engelliler öncelikli olmak üzere şimdiden 80 binden fazla kişi yerleştirildi. Milliyet'e konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Batı dünyası, Suriye’de İdlib’de yaşanan drama sessiz kaldı. Türkiyemiz gönül zenginliğiyle bu çalışmaları üstlendi. Bu büyük bir insani harekettir. İnsanımız mazluma eline uzattı" dedi.

ÇADIRDAN EV SICAKLIĞINA

Suriye’de rejimin saldırılarından kaçarak Türkiye sınırındaki çadır kentlere yerleşen sivillerin yüzde 81’i kadın ve çocuklardan oluşuyor. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde bulunan kamplarda 1 milyon 146 bin 527 kişi yaşıyor. Rejimin saldırıları nedeniyle Türkiye sınırına yeniden başlayan göç hareketi, sınıra yakın kamp alanlarına geçilmesiyle dururken ilk aşamada İdlib ve çevresindeki bölgelerde kurulan çadırlara yerleştirilen aileler bu kez de kış koşullarının olumsuz etkisiyle yüzyüze kaldı. Aileler inşası devam eden briket evlere geçebilmek için gün sayarken, bugüne kadar yapılması planlanan 52 bin 772 briket evden 27 bin 665'inin inşası tamamlandı. Her birinin maliyeti 2 ila 7 bin TL arasında değişen bu evlere dul, yetim ve engelliler öncelikli olmak üzere şimdiden 80 binden fazla kişi yerleştirildi. Başka bir deyişle 17 bin 553 aile çadırlardan kurtularak ev sıcaklığına kavuştu. 50 bin kalıcı konutun inşaatının sona ermesiyle savaş mağduru ailelerin tamamı başını bir çatı altına sokmanın mutluluğunu yaşayacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE EŞİ EMİNE ERDOĞAN DA KATKI SAĞLADI

Bölgedeki sivillerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla, geçen yıl Türkiye’de 'Bir aradayız, İdlib’in yanındayız' sloganıyla kalıcı konut yapılmasına yönelik kampanya başlatıldı. Türk Kızılayı ve AFAD’ın yanı sıra yardım kuruluşlarının da yer aldığı kampanyaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da maddi destek sağladı ve 700 milyon lirayı aşkın para toplandı.

8 BÖLGEYE KALICI KONUT

Konutların büyük çoğunluğu İdlib'den Türkiye'ye açılan Cilvegözü Sınır Kapısı'na giden yoldaki ilk büyük yerleşim yeri olan ve birçok tüccarın faaliyet gösterdiği Sarmada ile Barişa köyü arasındaki alanlara; Atme, Killi, Meshed Ruhin, Deyr Hassan, Tel Kerema, Şeyh Bahr, Babiska ve Bab el Hava bölgelerine inşa edildi. Suriyelilerin isteği doğrultusunda 2 oda, mutfak, banyo, tuvalet ve avlu olarak 39 metrekareye projelendirilen konutların çatılarına 1 tonluk su depoları da yerleştirildi.

İZMİR DEPREMİNDE KULLANILAN ÇADIRLAR, İDLİB'DE İMDADA YETİŞTİ

Milliyet'e özel açıklamalarda bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı şunları söyledi:

"Der Hassan bölgesine 2 bin 100 ev yapıyoruz. Evler blok blok yapıldı. İki oda ve lavabosu var. 52 bin konuttan sonra, yeni inşa edilecekler bahçeli yapılacak. Bir briket evin fiyatı alt yapısı hariç 2 ila 7 bin lira arasında değişiyor. Bu fiyatların farklılık göstermesinin nedeni farklı organizasyonların/STK'ların rol almasından kaynaklanıyor. Ancak alt yapı ve kanalizyon hizmetlerinin tamamını AFAD üstlendi. Şubat ortasına doğru bölgede yerleşim başlayacak. Yaklaşık 2 bin 100 aile yani 12-13 bin kişi yaşayacak. Bu alanların hepsi sosyal alanlar düşünülerek yapılıyor; cami, okul, sağlık ocağı, idare binasına da yer ayrılıyor. Her STK'nın farklı okul projeleri de var. Briket fiyatları, STK'ların kampanyadan elde ettiği fiyatlarla eş değer oranlandı. STK'lar taahütleri vatandaştan aldı. İlk yapılan evlerin çatıları çadırdı, şimdi beton yapılıyor bu sebeple fiyat farkediyor. Burada yaklaşık 3 milyon 750 bin insan var.

İdlib'de İş sahası yaratmak şuan için zor, öncelik güvenliğin tesis edilmesi. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı'nda operasyon bölgelerimiz var, oralar önceliğimiz. Hareket alanımız sınırlı. Bir hafta önce yoğun bir yağmur oldu bu bölgede. Yaklaşık bine yakın çadır kullanılamaz hale geldi. Sahadaki 11 STK ve İçişleri Bakanlığı'nın da koordinasyonu ile bölgeye 900 çadır, battaniye ve yatak gönderildi. Bu çadırları İzmir'deki depremde kullanmıştık. Oradan buraya getirdik."

"SÖZLERİNE DEĞİL İCRAATLARINA BAKIYORUZ, SÖZLERİNE KARNIMIZ TOK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB ülkelerinin Ankara büyükelçilerine hitaben yaptığı konuşmada, AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen'e, Suriye'nin kuzeyinde yapılan briket evleri ziyaret etme teklifinde bulunduğunu dile getirmişti. Çataklı, önceki gün İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney'in Hatay sınırı ve AB Delegasyon Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut'un Kilis ve Gziantep sınırına yaptığı ziyaretlere ilişkin, "AB daha önce bize verdiği taahhütleri yerine getirmedi. Dolayısıyla artık biz AB'nin sözlerine değil, icraatlarına bakıyoruz. Bir şey yaparlarsa yaptıklarını göreceğiz. Sözlerine karnımız tok" dedi. İsmail Çataklı, bazı provokasyonların AB’nin taahhüt ettiği yardımlar üzerinde etkili olduğunu ifade ederek, "Birileri Türkiye’de eve mülke ihtiyaç var, yardımlara Türkiye’nin ihtiyacı var diyor. Niyet kötü olunca yaptığımız her hayırlı işin görmezden gelinmesi için uğraşılıyor. İçerisi çok kamplaştırıldı. Bazılarının, daha çok İYİ Parti milletvekillerinin buradaki durumu bilmeme imkanları yok" diye konuştu.

"İNSANIMIZ MAZLUMA ELİNİ UZATTI"

Çataklı, Suriye’de olayların başlamasının üzerinden yaklaşık 11 yıl geçtiğine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Sorunlar hala çözülebilmiş değil ve insanların bir kısmı, evlerinden yurtlarından uzakta hayatlarını belli bölgelerde sürdürmeye çalışıyor. İdlib’de savaş öncesi nüfus yaklaşık 1 milyon 250 bin ila 500 bin arasında iken, bugün 3 milyon 750 bin insan yaşıyor. 3 milyon 750 bin insanın da yaklaşık 1 buçuk milyonu kamplarda yaşıyor. 10 yıldır bu insanlar evlerinden, yurtlarından uzakta çadırlarda hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Başlangıçta 20 bin briket ev yapılması hedefiyle yola çıkıldı. Bu sayının arttırılması için Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları oldu ve sayı 50 bine çıktı. İdlib’in 124 lokasyonunda çalışmalara başlandı. Bunlardan 38 bin 901’i projelendirildi. 27 bin 665’i de tamamlandı. Bunların 17 bin 553’üne ya yerleşildi ya da tahsisler yapıldı. Haziran ayına kadar tamamlamayı planlıyoruz. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Batı dünyası, Suriye’de İdlib’de yaşanan drama sessiz kaldı. Türkiyemiz gönül zenginliğiyle bu çalışmaları üstlendi. Bu büyük bir insani harekettir. İnsamız mazluma eline uzattı."

"REJİM TÜRKİYE'NİN TEDBİRİNİ GÖRDÜĞÜ İÇİN ARTIK ZORLAMIYOR"

Hatay Valisi Rahmi Doğan ise, Milliyet'e Suriyelilerin son dönemde geçimlerini nasıl sağladıklarına ilişkin bilgi verdi. Doğan, "Briket evlerin inşasında çalışanların tamamı Suriyeli. Bin çadır geçtiğimiz hafta selden etkilendi. Bu da gösterdi ki, Türkiye'nin briket ev adımı, çok yerinde olmuştur. Aynı zamanda, yaptırılan briket evlerin amacı 3 milyonluk nüfûsu sınırda muhafaza etmek ve Türkiye’ye girişlerini engellemek. Güvenlik anlamında bir sorun yok, rejim (Suriye) Türkiye’nin tedbirini gördüğü içim artık zorlamıyor. Zemin düzenlemesini de Hatay Valiliği yapıyor. Suriye halkı zeytin ticareti sayesinde büyük oranda geçimini sağlıyor. Geçtimiz yıl 600 milyon liralık zeytin alışverişi yapılmış" diye konuştu. Vali Doğan, Suriye'den ambulanslarla günlük olarak tedavisi yapılamayan 30 hastayı Türkiye'ye getirerek tedavi ettirdikleri bilgisini de paylaştı