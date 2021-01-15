MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Türkiye'den Mali'deki terör saldırısına kınama
ABONE OL
15.01.2021 - 01:26 | | AA

Türkiye'den Mali'deki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Afrika ülkesi Mali'de 4 askerin hayatını kaybettiği Birleşmiş Milletler (BM) Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'na (MINUSMA) yönelik saldırıyı kınadı.

Türkiye'den Mali'deki terör saldırısına kınama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Mali'nin Timbuktu bölgesinde düzenlenen terör saldırısında, MINUSMA'da görevli Fildişi Sahili'nden dört askerin hayatını kaybettiği ve beş askerin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Fildişi halkına ve hükümetine taziyelerin iletildiği açıklamada, "Bu terör eylemini kınıyoruz. Dost ve kardeş Fildişi halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

 

Hatay'da korkutan yangınHatay'ın Samandağ ilçesinde müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Nazım Hikmet Ran kimdir? Nazım Hikmet nereli, kaç yaşında, ne zaman vefat etti? Nazım Hikmet biyografisi, şiirleri

Nazım Hikmet Ran kimdir? Nazım Hikmet nereli, kaç yaşında, ne zaman vefat etti? Nazım Hikmet biyografisi, şiirleri

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 3 hafta süresi var...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 3 hafta süresi var...

Kaynağını araştıracaklar: DSÖ ekibi Wuhan'da

Kaynağını araştıracaklar: DSÖ ekibi Wuhan'da

Hatay'da korkutan yangın! Kullanılamaz hale geldi

Hatay'da korkutan yangın! Kullanılamaz hale geldi

Sıradaki Haber