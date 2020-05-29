‘Tuzaklara düşmeyeceğiz’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti ve MHP’nin seçim yasalarında değişiklik yapmaya yönelik hazırlıkları üzerinden ‘CHP seçime hazır’ mesajı verdi. CHP MYK, dün Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu, kurmaylarına özetle şu mesajları verdi:

EN ÖN SAFTAYIZ: CHP’ye dönük saldırılar artarak sürecek. Çünkü biz cephenin en ön safındayız. Sivil darbeye karşı mücadeleyi biz veriyoruz. CHP’yi tuzağa düşürme çabasındalar. Tuzaklarına düşmeyeceğiz. Biz asla gündemimizi kaybetmeyeceğiz. Vatandaşa söyleyecekleri hiçbir şey kalmadı. Onun için provokasyon yapıyorlar. Camiden yayın yapanları bulama, gel CHP’liyi cezaevine koy. Gençlik kollarımıza saldırı da, İzmir üzerinden yapılan saldırı da, bundan sonra gelecekler de tuzaklarından başka bir şey değil.

NE YAPTILAR?: Korona sürecinde bile stratejileri yoktu. Neden hasta sayısı artıyor? Çünkü yeterli önlem almıyorlar. Ölümler neden az? Çünkü Cumhuriyet’in birikimi olan sağlık çalışanları kahramanca mücadele ettiler. Onlar için ne yaptı bu iktidar? İşsizler, yoksullar için ne yaptı? Eve hapsettiğin insanlara neden asgari ücret ödemiyorsun?

SEÇİME GİDECEKSEN GEL: Şimdi seçim kanunlarını, Siyasi Partiler Kanunu’nu değiştirerek ayak sürümeye kalkıyorlar. Seçime gideceksen gel, millet seni bekliyor. Siyaset kendi mecrasında akar. Sen istediğini değiştir, millet tabanda ittifakını kurar. Halktan kopuk, ülkeyi yönetemeyen, israfı engelleyemeyen bu iktidar gidecek. Biz geleceğiz. Millet İttifakı büyüyecek ve Türkiye’nin önünde yepyeni bir yol açılacak. Siyaset yaparken bizim muhatabımız halkımızdır.

‘Pabuç bırakmayız’

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti mensuplarına yönelik gözaltı ve tutuklamaları eleştirerek, “Böyle yaygarayla bizi ne korkutur ne de yıldırabilirsiniz” dedi. “Tehditle, şantajla herkesi sindirebileceğinizi sanıyorsunuz. Ama biz bu siyaset tarzına pabuc bırakmayız” diyen Öztrak, seçim yasalarında değişiklik hazırlığına ilişkin ise “Demokrasiye kurulacak her kumpası boşa çıkarırız. Darbe rejimlerinin hangi partinin ya da milletvekili adayının seçime gireceğine icazet verme yaklaşımını, icazet demokrasisini tümüyle reddederiz. İcazet rejimini kimse bize kabul ettiremez” ifadelerini kullandı.