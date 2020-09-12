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12.09.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Ülkemizi daha da güçlendireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bizler ecdadın mirası üzerinde inşa edilen bu ülkeyi barış ve esenlik içinde daha da geliştirmeyi ve güçlendirmeyi sürdüreceğiz” ifadesini kullandı. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, 739. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ülkemizi daha da güçlendireceğiz

Erdoğan, 1071’de Malazgirt Zaferi ile kapıları açılan Anadolu toprakları üzerinde küçük bir boydan bir cihan devletine uzanan ulu bir çınarın tohumlarını atan Ertuğrul Gazi ve oğlu Osman Gazi’yi rahmetle andığını bildirdi. Erdoğan, şunları kaydetti:

“Kökü mazide, gözü atide bir geleneğin temsilcileri olarak bizler de Anadolu’yu ilelebet vatan ve yurt olarak muhafaza etme davasına sahip çıkmayı, ecdadın mirası üzerinde inşa edilen bu ülkeyi barış ve esenlik içinde daha da geliştirmeyi ve güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Söğüt’te düzenlenen Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri’nin geçmişten bugüne ve geleceğe bir köprü olacağına inanıyorum. Bu vesileyle Sultan Alparslan’dan Ertuğrul Gazi’ye, Fatih Sultan Mehmet’ten Gazi Mustafa Kemal’e, bugüne kadar bu topraklara damgasını vuran ecdadımızı, birlik ve beraberliğimiz için mücadele vermiş kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle yad ediyor, aziz vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum.”

Ülkemizi daha da güçlendireceğiz

Sınırlı katılım

Bilecik’in Söğüt ilçesindeki Ertuğrul Gazi Türbesi ziyareti ile başlayan “739. Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri”, salgın tedbirleri kapsamında sınırlı katılımla gerçekleştiriliyor.

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