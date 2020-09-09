Ülkücüler 12 Ada Yürüyüşü yapacak

Kısa bir süre önce Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı’na atanan Ahmet Yiğit Yıldırım, bugün yapacakları yürüyüşü Milliyet’e anlattı.

Yıldırım, “12 Adayı temsilen 12 grup ve önlerinde 12 Sancak ile Türkiye’nin 81 ilini temsilen her grupta 81 Ülkü Ocaklı genç yer alacak. Yürüyüş boyunca, Ülkü Ocakları teşkilat görevlileri düzeni temin edecek. Yürüyüşümüze katılım sayılarının sembolik değeri sebebiyle belirlenen gruplar haricinde katılımcı kabul edilmeyecek. Yürüyüşümüze siyasiler de katılmayacak. Mesajımızı Türk gençliği olarak vereceğiz” diye konuştu.

Yunanistan’ın Doğu Akdeniz ve Ege Adaları üzerinde gerilimi yükselten tavrının tarihi sürecini harita üzerinden aktaran Yıldırım, neden böyle bir yürüyüş planladıklarına ilişkin şunları söyledi:

“Ülkü Ocakları, Atatürk’ün ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’ parolasıyla kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik, iç ve dış tüm odakların oyunlarına karşı ürettiği fikri aksiyonlar ile yarım asrı aşan kurumsal hafızasıyla gelişmeleri değerlendiren, dünyanın en büyük gençlik teşkilatı. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, Yunanistan’ın bazı adalara; ilgili antlaşmaların aksine hareket ederek, asker ve silah konuşlandırmasının, 12 Ada’nın durumunu tartışmalı hale getirdiğini ifade etti. Türk milletinin, 12 Ada’da hakkı, sözü, anıları ve çıkmayacak izleri olduğunu belirten liderimiz 12 Ada üzerindeki haklarımızı inkar ve ihmal etmenin milli ruha tamamıyla aykırı olduğunu vurguladı. Ülkücü gençliğe de tarihi bir görev tevdi etti. Biz de hummalı bir hazırlık çalışması yürüttük. Bir milletin dik duruşu ve kararlılığı bu yürüyüşle dünyaya ilan edilecek.”