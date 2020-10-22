‘Ulusal çıkarlarda milli muhalefet olmalı’

Ünal, “Gazetecilik, sadece gerçeği kamuoyuna ulaştırmak aracıdır. Bu yönüyle medya bizim sesimiz, nefesimiz mahiyetinde” diye konuştu.



Ünal, bir süre önce Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “medya” ile ilgili değerlendirmesine yönelik soru üzerine, “Türkiye her hamle yaptığında, her doğru şey gerçekleştirdiğinde, birileri Türkiye’nin hamlelerine karşı adeta bilinçli olarak bir itibarsızlaştırma, bir değersizleştirme süreci başlatıyor” ifadesini kullandı. Medyanın siyaset üstü meselelerde son derece dikkatli ve hassas olduğunu vurgulayan Ünal, şöyle devam etti:



“Eğer bir televizyon kanalı, bir gazete, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin çıkarlarını savunuyorsa AK Parti’li mi olmuş oluyor? Libya’da ve Suriye’de Türkiye’nin ulusal çıkarlarını savunuyorsa AK Parti’li mi olmuoluyor? Doğal gaz bulunmasından dolayı mutlu oluyorsa AK Parti’li mi olmuş oluyor?” Ünal, bir ülkede muhalefetin olması gerektiğinin altını çizerek, “Fakat muhalefet olmak, milli meselelerde milli muhalefet olmayı gerektirir. Milli muhalefet nedir? Milli muhalefet, siyasette rakibiniz ama ulusal çıkarlarda müttefikiniz olan birlik ve beraberliğin oluşturulmasıdır” dedi.