Ümit Özdağ ihraç edildi

Partiye ve İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’ya yönelik sözleri ve ithamları nedeniyle disipline sevk edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Müşterek Disiplin Kurulu’nun oy birliğiyle aldığı karar ile İYİ Parti’den ihraç edildi. Özdağ hakkındaki nihai kararını vermek için dün toplanan İYİ Parti Müşterek Disiplin Kurulu, Özdağ’ın eylemlerinin, parti tüzüğünün 76/D maddesindeki, “İnsan hakları, demokrasi ve hukuk devleti gibi en temel ilkeleri yok sayıcı davranış ve eylemlerin içerisinde bulunmak” ve “Genel Başkan, Başkanlık Divanı, Genel İdare Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Merkez Danışma ve Yüksek İstişare Kurulu üyeleri ile İYİ Parti milletvekilleri ve belediye başkanları aleyhinde sosyal medyadan, yazılı veya görsel basın yolu ile asılsız iddialarda bulunmak ve bunları tekrarlamak” hükümleri kapsamında olduğu değerlendirildi.

Koncuk istifa etti

Bu çerçevede de oy birliğiyle Özdağ’ın İYİ Parti üyeliğinden, Kurucular Kurulu Üyeliği de dahil kesin olarak çıkarılmasına karar verildi.

Karar beklenirken, İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk’tan da istifa açıklaması geldi. Kurultaydaki, “oy verilmeyecekler” listesinde adı bulunan Koncuk, “İktidar olmak için her yolu mübah gören bir anlayış İYİ Parti’yi yönetiyor. Bugünden itibaren İYİ Parti ile ile ne milletvekili ne de üye olarak hiçbir bağlantım kalmamıştır” dedi.

Basından öğrendi

Koncuk açıklamasını yaparken Özdağ da yanındaydı. Koncuk konuşmasını tamamladığı sırada İYİ Parti’nin, Özdağ’ın ihraç edildiğine ilişkin açıklaması gazetecilere gönderildi. Kararı gazetecilerden öğrenen Özdağ, gerekçeli karar geldikten sonra yargıya gideceğini belirtti. Özdağ, “Bekliyordum zaten bu kararı. Mahkemeye götüreceğim. Merak ediyorum insan hakları, demokrasi ve hukuk devletinin nesini ihlal etmişim” ifadesini kullandı.

‘Öfkeliyim’

Özdağ, CNN Türk yayınında ise kızgın ve öfkeli olduğunu belirterek, “Ben partinin Türk milliyetçiliği çizgisinde tutulmasının mücadelesini veriyorum. Kurucular heyetinin yüzde 25’i istifa etmiş. Milletvekillerinin 6-7’si ayrılmış. Türk milliyetçilerinin emeğiyle oluşan İYİ Parti’nin, bu eğer bir tarla ise başkaları tarafından sürülmesine karşı çıkıyorum” dedi. Özdağ, “Kavuncu’nun yerinde olsam bugün istifa ederim” ifadelerini kullandı.