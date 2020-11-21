CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Meşru bir siyasi partinin yeraltı dünyasını savunması belki de bizim cumhuriyet tarihinde bir ilktir. Böylesine vahim bir tablo, aslında Türkiye’deki devlet yönetimindeki savrulmayı gösteriyor” dedi.



Kılıçdaroğlu, dün KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik ve Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık’ı ile beraberlerindeki heyetleri parti genel merkezinde ayrı ayrı kabul etti.



Kılıçdaroğlu, Alaattin Çakıcı’nın kendisine yönelik tehdit içerikli mektubunu değerlendirdi. Düşünce özgürlüğünü, demokrasiyi ve farklı düşüncelere saygıyı savunduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, siyasi partiler arasında çekişme, tartışma olabileceğini, hatta bu tartışmaların bazen oldukça sert zeminlerde gerçekleşebileceğini belirterek, şöyle dedi: “Meşru bir siyasi partinin yeraltı dünyasını savunması, yeraltı dünyasının aktörlerinin yanında olduğunu ifade etmesi belki de bizim cumhuriyet tarihinde bir ilktir. Dolayısıyla böylesine vahim bir tablo, aslında Türkiye’deki devlet yönetimindeki savrulmayı gösteriyor. Devletin iyi yönetilmediğini, belli grupların, belli odakların devleti yönlendirdiğini açıkça gösteriyor.”



Kışkırtmalara rağmen...



Kılıçdaroğlu, geçmişte bu duruma benzer bazı olaylarda çok sayıda insanın yaşamını yitirdiğini ve büyük acıların yaşandığını, Türkiye’nin aynı sürecin içine tekrar sokulmak istenildiğini savundu. İnsanların, sivil toplum örgütlerinin ve meslek kuruluşlarının sağduyusuna güvendiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Bütün bu kışkırtmalara rağmen kararlılıkla demokrasiyi, insan haklarını savunmak gibi bir görevi üstlenmek zorundayız. Onların tahriklerine kapılmadan doğru bildiğimizi kararlılıkla ifade etmeliyiz” dedi.



‘Tehdit tüm muhalefete’



Bozgeyik görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Çakıcı’nın Kılıçdaroğlu’na yönelik paylaşımını kınadıklarını, bu tehdidin Kılıçdaroğlu’nun şahsında Türkiye’deki tüm muhalefete yapıldığını ve demokrasinin gelişmesini engellemeye dönük bir provokasyon olduğunu ifade etti. Balık da Çakıcı’nın tehdit ve hakaret içeren paylaşımını kınadıklarını belirterek, Kılıçdaroğlu’nun yanında olduklarını belirtti.