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Valilikten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, bazÄ± medya organlarÄ±nda "CHPâ€™lilerin 30 AÄŸustos yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ne polis mÃ¼dahalesi, CHPâ€™li vekile tekme atÄ±ldÄ±" ÅŸeklinde haberler yer aldÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

Cumhuriyet Halk Partisi Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n izin dilekÃ§esinde 30 AÄŸustos gÃ¼nÃ¼ AtatÃ¼rk AnÄ±tÄ±'na Ã§elenk sunmak Ã¼zere Valilikten izin talebinde bulunulduÄŸu ifade edilen aÃ§Ä±klamada, doÄŸrudan halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tehdit eden koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±yla mÃ¼cadele koÅŸullarÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurularak salgÄ±nla mÃ¼cadele sÃ¼recinin olumsuz etkilenmemesi amacÄ±yla izin verilmediÄŸi bildirildi.

Â Ä°zin verilmemesine raÄŸmen 30 AÄŸustos gÃ¼nÃ¼ yaklaÅŸÄ±k 100 kiÅŸinin katÄ±lÄ±mÄ±yla AtatÃ¼rk AnÄ±tÄ±'na Ã§elenk konulduÄŸu belirtilen aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:

Â "Fener alayÄ± dÃ¼zenlenmesi konusunda ValiliÄŸimize herhangi bir baÅŸvuru sÃ¶z konusu olmamÄ±ÅŸtÄ±r. Bununla birlikte yine 30 AÄŸustos gÃ¼nÃ¼ saat 21.30â€™da fener alayÄ± dÃ¼zenleneceÄŸine dair sosyal medyada Ã§aÄŸrÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesi Ã¼zerine iÃ§inde bulunulan pandemi sÃ¼reci nedeniyle kesinlikle izin verilmeyeceÄŸi yÃ¶nÃ¼nde sayÄ±n milletvekiline, il baÅŸkanÄ±na ve belediye baÅŸkanÄ±na sÃ¶zlÃ¼ bildirimde bulunulmuÅŸtur. TÃ¼m bu bildirimlere raÄŸmen pandemi kurallarÄ±na da uyulmadan il teÅŸkilatÄ± Ã¶nÃ¼nde toplanÄ±lmÄ±ÅŸ ve ana caddeye Ã§Ä±kÄ±larak yÃ¼rÃ¼nmek istenmiÅŸtir. Caddeye Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± Ã¶nlemek Ã¼zere emniyet gÃ¼Ã§lerimizce barikat oluÅŸturulmuÅŸ ve topluluÄŸun caddeye Ã§Ä±kmasÄ± Ã¶nlenmiÅŸtir."Â

TopluluÄŸun barikatÄ± aÅŸmak iÃ§in gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin Ã¼zerine yÃ¼rÃ¼mesi sonucu Ã§Ä±kan kargaÅŸada Milletvekili Metin Ä°lhanâ€™a polis tarafÄ±ndan tekme atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n iddia edildiÄŸi bildirilen aÃ§Ä±klamada, "Elde edilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin incelenmesi ve yine elde edilen tÃ¼m bilgilerin deÄŸerlendirilmesi neticesinde, polisin sayÄ±n vekile tekme attÄ±ÄŸÄ±na dair bir durum kesinlikle sÃ¶z konusu deÄŸildir, dolayÄ±sÄ±yla tekme atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ± mesnetsiz ve iftira niteliÄŸinde bir iddiadan ibarettir." ifadelerine yer verildi.

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