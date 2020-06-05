Vekillikleri düşürüldü

TBMM Genel Kurulu’nda, cezaları onanan ancak Anayasa Mahkemesi’ndeki (AYM) dosyaları henüz karara bağlanmamış olan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları ve Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in milletvekillikleri düşürüldü. Genel Kurul’da, üç vekilin milletvekillerinin düşürülmesine ilişkin tezkereler okunmaya başlandığı sırada CHP usul tartışması açtı. Söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, anayasanın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili maddesinin açık olduğunu, ancak Berberoğlu’nun 20 Eylül 2018’de onaylanan cezasıyla ilgili AYM’ye kişisel başvurusu bulunduğunu hatırlattı. Altay, “AYM, daha üç gün önce Berberoğlu’ndan evrak istedi, ‘senin başvurunu inceliyorum’ diye. Sayın Binali Yıldırım Meclis Başkanıyken bu konuda üç anayasa hukukçusundan Meclis tarafından istenmiş bir mütalaa var. Benzer çeşitli örnekler de olduğundan TBMM Başkanlığı’na ‘bunun okunmaması doğru olandır’ mütalaası verilmiş” dedi. Altay, Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile de konuyla ilgili pek çok defa görüştüğünü söyleyerek, Şentop’un da kendisi gibi düşündüğünü savundu. Altay, “Bu üç fezlekenin okunması kararının apar topar bugün tatbik ediliyor olması, parlamentoya bir darbedir” diye konuştu.



HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da “KCK ana davasında Leyla Güven ve Musa Farisoğulları’na ceza veren hakim ve savcılar şu anda FETÖ davasından içerdeler” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından, üç vekille ilgili tezkereler okundu ve üç ismin vekilliği düştü. Genel Kurul’da kısa süreli gerginlik yaşanınca Meclis Başkanvekili Sadi Bilgiç, oturuma yarım saat ara verdi. CHP ve HDP’li vekiller, Genel Kurul salonunu terk etmedi. Milletvekilleri sloganlar atıp sıralara vurarak kararı protesto etti.



CHP sıralarındaki vekiller ayağa kalkarak Meclis Başkanı’nı alkışla protestoya başladı. HDP’li Beştaş da söz alarak, CHP’nin alkışlı protestosuna HDP’nin de katılacağını bildirdi. Her iki partinin dakikalarca süren alkışlı protestosunun ardından İYİ Parti’nin “Suriye’de ABD önderliğinde Türkiye’ye karşı oluşturulan terör ittifakı nedeniyle doğacak tehditlerin tespiti” konulu grup önerisinin oylamasına geçilmesine karar verildi. Ancak oylama öncesi İYİ Parti toplantı yeter sayısı için yoklama istedi. İki kez yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamadığı için görüşmeler haftaya salı gününe ertelendi.



Şentop’un makamına yürüdüler



CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve beraberindeki bir grup milletvekili, verilen arada, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un makamına yürüdü. Altay, “Anayasa’nın var olduğunu TBMM Başkanı’na hatırlatmaktan büyük üzüntü duyuyorum ama buna ihtiyaç oldu” diyerek makam kapısı önüne Anayasa kitapçığı bıraktı.



‘MİT TIR’larından 5 yıl 10 ay ceza almıştı



Berberoğlu, İstanbul’da yargılandığı MİT TIR’ları görüntülerini Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’a ilettiği iddiasıyla yargılandığı davada, “siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak” suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası almıştı. Güven ise, merkezi Diyarbakır’da bulunan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı olduğu sırada Diyarbakır kapalı cezaevinde tutuklu iken Öcalan’ın cezaevi şartlarının iyileştirilmesi için 200 gün açlık grevi yapmıştı. Cezaevinde milletvekili seçilen Güven, KCK ana davasından ceza almıştı. KCK ana davasından 2009’da yılında cezaevi giren Musa Farisoğulları da yaklaşık 4 yıl cezaevi yatmıştı.



Berberoğlu tutuklandı



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, vekilliğinin düşürülmesi yönündeki hazırlığın anlaşılması üzerine Berberoğlu’nu Genel Merkez’e davet etti. Görüşme sonrasında Berberoğlu, “TBMM’de milletvekilliğim düşürüldü. Önümüzdeki günlerde kalan 18 aylık cezamı yatmak üzere cezaevine teslim olacağım. Zaten, demokrasi için bedel ödenecekse, bu bedeli önce CHP’liler öder” dedi. Kılıçdaroğlu da Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Adaleti, hakkı ve hukuku sağlamak için demokrasi mücadelesine devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Dün gece İstanbul’da gözaltına alınan Berberoğlu, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.



Güven ve Farisoğulları cezaevinde



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, milletvekilliği düşürülen HDP’li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları hakkında kesinleşen hapis cezaları üzerine yakalama kararı çıkartıldı. Yakalama kararı doğrultusunda Farisoğulları, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolundaki uygulama noktasında gözaltına alındı. HDP’li Leyla Güven de, Diyarbakır’daki evinde gözaltına alındı. Farisoğulları ile Güven, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. -AA



Oktay’dan ‘terörden hüküm’ vurgusu



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 3 ismin milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin Twitter’dan açıklamada bulundu. Oktay, “Terörden hüküm giyen kişilerle ilgili mahkeme kararının TBMM’ye bildiriminden rahatsız olanların bu ülkeye ve vatandaşına kazandıracağı hiçbir şey yoktur. Siyasi çıkar uğruna terörden ve destekçilerinden medet umanları ne milletimiz ne de tarih affetmeyecektir” ifadelerini kullandı.

3 ismin milletvekilliğinin düşmesiyle TBMM’de bekleyen dokunulmazlık dosya sayısı 1033’ten 1030’a indi. CHP’nin milletvekili sayısı 138’e, HDP’nin sayısı ise 58 milletvekiline düştü.