Yalova süreci Danıştay’a taşınacak

Edinilen bilgilere göre İçişleri Bakanlığı kararı Salman’a yazılı olarak tebliğ edildi. Böylece Salman’ın belediye ile ilişiği resmen kesilmiş oldu. CHP Genel Merkezi’nden avukatlar da Yalova’ya giderek karara itiraz edilmesi için Salman ile birlikte çalışmalara başladı. CHP’nin ilk olarak, bakanlığın kararının iptali istemiyle Danıştay’a başvuracağı öğrenildi. Ardından ise “kararın hukuka aykırı olduğunu” vurgulayan geniş katılımlı bir basın açıklamasının planlandığı bildirildi. CHP temsilcilerinin de Yalova konusunu gündemde tutmak için özellikle sosyal medya üzerinden faaliyet yürüteceği kaydedildi.

‘Hukuki değil’

Yalova’daki tartışmaları Milliyet’e değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, şunları söyledi:

“Belediye Başkanımızın görevden alınması kesinlikle hukuki değil, tamamen siyasi bir hamledir. Belediye başkanımız, belediyede yaşanan yolsuzlukla ilgili üzerine düşeni yapmıştır. Muhasebede görevli bir çalışan zimmetine para geçirmiştir, belediye başkanımız da bunu öğrenir öğrenmez suç duyurusunda bulunmuş, gerekli tüm işlemleri yaptırmıştır. Başkanımızın burada en ufak bir sorumluluğu ya da imzası yoktur. Bu olayı, belediye başkanımıza kadar taşımanın amacı sadece siyasidir.”

AK Parti’ye geçebilir

Salman’ın yerine başkanlık görevini yürütecek yeni ismin belirlenmesi için Yalova Valisi’nin kararı ile Belediye Meclisi’nde kısa süre içinde seçim yapılması bekleniyor. Meclis aritmetiğine bakıldığında; AK Parti’nin 15, MHP’nin 2, CHP’nin 13, İYİ Parti’nin ise 1 belediye meclis üyesi bulunuyor. Meclis çoğunluğunun Cumhur İttifakı’nda olduğu mevcut tabloda, AK Parti’nin bir aday çıkarması ve MHP’nin de bu isme destek vermesi halinde yeni başkan AK Partili bir isim olacak. CHP’li Torun, yeni ismin meclis üyelerinin iradeleriyle belirleneceğini ifade etti.