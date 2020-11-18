‘Yapın doğruyu destek veririz’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi:



REFORM YAPACAĞIZ NE DEMEK?: Ekonomide reform yapacaksan önce çıkacaksın milletin önüne diyeceksin ki ben devlette israfa son veriyorum, 15 tane uçak olmaz, bir tane uçak yeter, 14’ünü satacağım. İki, Kamu İhale Kanunu 191 sefer değiştirdiler. ‘Bu uygulamaya son vereceğim gerçekten ihale yapacağım, ihale yaparken televizyonların önünde yapacağım, kim uygun fiyat verirse ihaleyi ona vereceğim’, sözünü vereceksin. Yapar mı, yapmaz. Başka, Merkez Bankası’na dokunmayacaksın, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu buralara liyakatlı insanları atayacaksın. Ekonomik ve Sosyal Konseyi toplayacağım diyeceksin. Varlık Fonu’nu da kapatacaksın. Bunu yaparsan biz de deriz ki bunlar galiba ciddi ekonomide reform yapacaklar. Bunları yapabilir misiniz, yapacağına inanmıyorum.



YANLIŞI SÖYLERİZ: Yapın doğruları, her türlü desteği veririz. Ama yanlışı da her koşulda söyleriz. Bizi susturmak mı isterler. Sizin gücünüz yetmez.



Bahçeli’ye tepki



MHP lideri Bahçeli’ye seslenen Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Buradan Bahçeli’ye bazı sözlerim var. Çok sık eleştiriyor CHP’yi. Bizim milliyetçiliğimizi sorguluyorlar. Süleyman Şah Türbesini kaçırıp vatan toprağını teröre teslim edenlerin bekçiliğini asla ve asla CHP’liler yapmaz. Biz gerçek anlamda milliyetçiyiz. Seçim dönemi olduğunda terörist mektubunu okuturlar. Sonra piyasaya çıkıp ben Ülkücüyüm derler. Sen ne ülkücüsün ne de milliyetçisin kardeşim.”

CHP’nin hukukta reform için 14 şartı



1 Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamayarak devlet krizine yol açan yargıçları ne yapacaksınız?



2 Ceza İşleri Genel Müdürlüğü hâkim ve savcıların eğitimi dolayısıyla bir broşür hazırlamıştı.‘Ey hâkim sen sus’. Bu talimatı veren Hâkimler ve Savcılar Kurulu üyelerini ne yapacaksın? Bu talimatı yazdıran kim?



3 Binlerce KHK mağduru var, ceza mahkemesinde yargılanmış ve beraat etmiş. Samimiysen bu insanları kamudaki görevlerine iade edeceksin.



4 Mafya liderlerini, uyuşturucu kaçakçılarını serbest bırakıp, düşünce suçlularını hapsetmekten vazgeçecek misiniz?



5 Baroları parçalamaktan vazgeçecek misiniz?



6 Basın özgürlüğü konusunda Basın İlan Kurumu ciddi bir tehdit unsuru. Cumhuriyet gazetesine yapılan haksız muameleyi derhal durduracaksın.



7 RTÜK tam bir baş belası.



8 Muhbir milletvekilleri bu kürsülerden yaptığımız konuşmaları şikayet ediyorlar, savcı derhal fezleke düzenleyip gönderiyor.



9 Seçimle gelenin yerine mahkeme kararı olmaksızın devlet memurunu kayyum olarak atayamazsın. Seçimle gelen seçimle gider.



10 YSK kararı ile seçimlere katılma hakkı olanları tutuklayıp hapse atamazsın.



11 CHP’li belediyelerin belde halkına hizmet vermesini engellemeyeceksin.



12 Burada yaptığımız konuşmaları broşür hale getiriyoruz. Yasaklanıyor. Kanuna aykırı. Sen bunlarla ilgili ne yapacaksın?



13 Bazı hâkimler var ki bunlar iradesi seyyar hakimler. Bu seyyar hâkimlerle ilgili ne yapacaksınız?



14 Adli yıl açılış törenleri sarayda değil de bağımsız bir ortamda yapılmasını sağlayacak mısınız?



Fotoğraf: MUSTAFA İSTEMİ Milliyet