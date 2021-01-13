Yargıtay Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyüp Yeşil

Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nca, Birinci Başkanvekilleri Hukuk Genel Kurulu Başkanı Mehmet Kürtül ile Ceza Genel Kurulu Başkanı Abdulhalik Yıldız’ın yaş haddinden emekliye ayrılması nedeniyle boşalan birinci başkanvekillikleri için seçim gerçekleştirildi. Başkanvekilliği için ceza bölümünden Yargıtay 16. Ceza Dairesi Başkanı Eyüp Yeşil, hukuk bölümünden ise 1. Hukuk Dairesi Başkanı Hasan Kaya, 8. Hukuk Dairesi Başkanı Fahri Akçin ile 15. Hukuk Dairesi Üyesi Adem Albayrak adaylıklarını açıklamıştı. Seçim sonucunda, Yargıtay Birinci Başkanvekilliğine, 275 oyla Eyüp Yeşil getirildi. Yeşil, Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu Başkanlığı görevini yürütecek.



FETÖ davalarını yürütmüştü



Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişiminden önce de Ergenekon, MİT tırlarının durdurulması gibi kumpas davalarında önemli kararlara imza atan Eyüp Yeşil, Türkiye genelindeki FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin davaların temyiz incelemesini yapan 16. Ceza Dairesinin Başkanlığını yürütüyordu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1985’te mezun olan Yeşil, Kocaeli hâkim adayı olarak mesleğe başladı. Yeşil sırasıyla Akşehir, Genç, Cide hakimliği; Dinar Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyon Başkanlığı, Malatya Devlet Güvenlik Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanlığı, Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı ve İlk Derece Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Yargıtay üyeliğine, 24 Şubat 2011’de seçilen Eyüp Yeşil, Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nca, 22 Aralık 2014’te Yargıtay 16. Ceza Dairesi Başkanlığı’na seçilmişti. Fransızca bilen Yeşil, evli ve iki çocuk babası.



Öte yandan Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nca, Birinci Başkanvekili Hukuk Genel Kurulu Başkanı Mehmet Kürtül’ün yaş haddinden emekliye ayrılması nedeniyle seçim yapıldı. Seçim sonucunda, Yargıtay Birinci Başkanvekilliği’ne 15. Hukuk Dairesi Üyesi Adem Albayrak getirildi.