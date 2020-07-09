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09.07.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Yasaklarla değil aklıselimle yapalım’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya düzenlemesine karşı olmadıklarını, ancak bunu yasaklarla değil, aklıselimle yapmaktan yana olduğunu söyledi.

‘Yasaklarla değil aklıselimle yapalım’

 

Akşener, partisinin Meclis grubunda yaptığı konuşmasına Hendek’teki fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin gelişmeleri yakından takip edeceklerini söyledi. Sivas ve Başbağlar olaylarının geçen hafta yıl dönümleri olduğunu anımsatan Akşener, “Sivas’ta yakılan da bizdik, Başbağlar’da vurulan da bizdik. O kara günlerde kurşunların adresi, alevlerin hedefi, tek tek canlarımız değil, bütün milletimizdi. Huzurumuzdu, birliğimizdi, beraberliğimizdi” değerlendirmesinde bulundu.

‘Trolleri dağıtalım’

Akşener, sosyal medyaya ilişkin yasal düzenleme tartışmalarına işaret ederek, AK Parti’nin gündem değiştirmek için bu konuyu gündeme taşıdığını ileri sürdü. Sosyal medya platformları ve internet şirketleri için ülkenin kanunlarıyla uyumlu hukuki ve mali altyapının hazırlanmasına ve düzenlemeler getirilmesine karşı olmadıklarını belirten Akşener, şöyle devam etti: “AB başta olmak üzere birçok gelişmiş ülke, vatandaşlarını korumak için bu tip adımlar atıyor. Biz de bu adımları atmalıyız. Ancak bunu yasaklarla değil, özgürlükleri sınırlayıp, insanlarımızı mağdur ederek değil, aklıselimle yapmaktan yanayız. Gerekli yasaları çıkaralım, ahlaksızlara karşı caydırıcı önlemleri alalım. İlk adımı şöyle atalım; Türkiye’de, internet üzerinden, sosyal medya ağlarında, insanların onurlarına, ailelerine her tür hakareti yapan, iktidarın maaşlı trol ekibini dağıtalım. İşe oradan başlayalım.”  Cumhurbaşkanı Erdoğan’a göre, Netflix, Twitter, Youtube’un suçlu olduğunu savunan Akşener, “Sayın Erdoğan, toplumdaki gerilimi bastırmak için sosyal medyayı kapatmak, Madımak’lar yaşanmasın diye otelleri kapatmaya benzer” dedi.

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