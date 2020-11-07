Yedi metre uyarısı vekilleri korkuttu

Son örnek Meclis Genel Kurulu’nda yaşandı. Önceki gün oturumu yöneten TBMM Başkan Vekili Sadi Bilgiç, kürsüde konuşan milletvekillerini maskelerini çıkarmamaları konusunda uyardı. Bilgiç, “Arkadaşlar Doktor Ali Şeker arkadaşımız uyardı; kürsüden konuşan arkadaşlarımızın ağızlarından çıkan damlacıkların 7 metreye ulaştığı ikazını yaptı, onun için maskelerimizi çıkarmadan konuşalım” dedi. İşte ne olduysa bu uyarıdan sonra oldu ve kürsüye 5-6 metre mesafedeki ön sıralarda oturan AK Parti milletvekillerinden bazıları hızla koltuklarını boşaltarak arka sıralara geçti. Bu arada Meclis yönetimi kavaslar aracılığıyla milletvekillerine el dezenfektanları dağıtıyor. Her bir milletvekilinin konuşmasının ardından da kürsü hemen dezenfektanla temizleniyor.