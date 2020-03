‘Yeni oluşumlar bir işe yaramıyor’

AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Erdoğan, şu mesajları verdi: “AK Parti’ye ve şahsıma düşmanlığı sebebiyle ülkenin her meselesinde karşı tarafın safında yer alan bir kesim var. Bunların en başında da CHP zihniyeti geliyor... Milletimizin, siyaset mühendisliklerine de içeride ve dışarıda yazılan senaryolara da karalama ve korkutma üzerine kurulu eski dönem siyaset yöntemlerine de artık karnı toktur. Tıpkı ipteki cambaz, sirkteki palyaço, sahnedeki komedyen misali herkes kumpanya seyreder ama gösteri bittiğinde her şey orada kalır. Halbuki ülkeye ve millete hizmet etmek için yürünen yol uzundur, meşakkatlidir, dirayet ve sabır gerektirir. Dikkat ederseniz yeni diye ortaya sürülen her sözde oluşum, sadece AK Parti’ye olan ihtiyacı teyit ediyor, onun ötesinde bir şey yaramıyor.”

Yalova’da hak yerini buldu



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yalova’da CHP’li Belediye Başkanı Vefa Salman’ın görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Meclisi’ndeki seçimde AK Partili üye Mustafa Tutuk’u sahneye davet ederek, “Soyadına bakıp da aldanmayın. Mustafa, tutuk değil, yani çok çalışkan. Yalova gibi şirin bir ilimizi daha farklı bir yere taşıyacağız. Yalova’da hak yerini buldu mu? Buldu. Orada yapılan seçimde Cumhur İttifakı ile beraber bizim arkadaşımız, Yalova’nın belediye başkanı oldu” dedİ.