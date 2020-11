‘Yeni seferberlik başlatıyoruz’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden sağlık sorunları sebebiyle affını isteyen Berat Albayrak'a teşekkür etti. Erdoğan, kabine değişikliği iddialarıyla ilgili olarak da "Bugünlerde bir kez daha tedavüle sokulan kabine değişikliği veya bakanlıkların yapısının tadil edileceği yönündeki spekülasyonlar, içi boş, tamamen masa başında uydurulan haberler" ifadelerini kullandı.



Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan Erdoğan yeni bir istikrar, büyüme ve istihdam odaklı seferberlik başlatacaklarını açıkladı.



Albayrak'a teşekkür



Erdoğan, hedefe ilerlerken Türkiye'nin bir anda kendini siyasi ve sosyal kaos çıkarmaya yönelik karanlık senaryoların içinde bulduğunu dile getirdi. Önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, sonra Hazine ve Maliye Bakanı olarak ülkeye önemli hizmetler veren ve görevinden önceki gün istifa eden Berat Albayrak'a da şahsı ve millet adına teşekkür eden Erdoğan, "Bu süreç içerisinde özelikle de iki sismik araştırma, üç tane de sondaj gemisini hakikaten dünyadaki ekonomik sıkıntıların yaşandığı dönemde bunu fırsata dönüştürmek suretiyle ülkemize kazandırması da finans yönetimi bakımından önemli bir başarıydı. Kendisi, sağlık sorunları sebebiyle vazifesinden affını istedi, biz de bu talebi kabul ederek Hazine ve Maliye Bakanı olarak yerine Lütfi Elvan arkadaşımızı atamış olduk. Yeni Hazine ve Maliye Bakanı'mıza görevinde başarılar diliyorum" diye konuştu. Erdoğan, yeni Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'a da başarılar diledi.



Kabine değişikliği



Erdoğan, bu süreçte gündeme getirilen kabine değişikliği iddialarına yönelik de şu tepkiyi gösterdi:



"Bugünlerde bir kez daha tedavüle sokulan, kabine değişikliği veya bakanlıkların yapısının tadil edileceği yönündeki spekülasyonlar, içi boş, tamamen masa başında uydurulan haberler. Bizim medyanın böyle işi gücü yok. 'Acaba ne yapalım da biz şu anda hükümeti rahatsız edelim'. Ya da 'Ne yapalım da ülkenin kulağına kar suyu kaçıralım'. Tayyip Erdoğan masa başı kalemşörlerin yazdıklarıyla amel etmez. Bunu geçin. Böyle bir adım atmayız, attıramazsınız bize. Biz buralara bu makalelerle gelmedik, bu kalemlerle gelmedik. Biz tam aksine, bu kalemşörlerle savaşa savaşa bu makama geldik. Çünkü biliyoruz ki sizler bu ülkede bu milletin menfaatine, hayırlı bir rüya görmezsiniz... Milletimizden işareti aldığımızda da hiç tereddüt etmeden gereğini yerine getiririz. Bunun dışındaki her türlü haber, dedikodu, söylenti lafügüzaftan ibarettir ve bu millete de ihanettir."



‘Gerekirse acı reçete’



Erdoğan, dünyanın en güçlü ve zengin ülkelerinin dahi bir sonbahar yaprağı gibi savrulduğu bir dönemde, gerekiyorsa devlet ve millet olarak fedakarlık yaparak, acı da olsa doğru reçeteleri uygulamaktan kaçınmayacaklarını dile getirdi. Erdoğan, şöyle devam etti: "Ekonomi politikalarımızı fiyat istikrarı, finansal istikrar ve makroekonomik istikrar olmak üzere, üç sacayağı üzerinde inşa ederek hedeflerimize ulaştıracağız... Türk ekonomisine ve Türk Lirasına güvenen yerli ve uluslararası yatırımcıların kazancını kendi kazancımız olarak görerek, yatırımcılara her türlü kolaylığı gösterecek, desteği vereceğiz... Türkiye'ye yeni bir ekonomik sıçrama yaptırmak için çalışıyoruz. Yeni bir istikrar, büyüme ve istihdam odaklı seferberlik başlatıyoruz."



‘Enflasyonu düşüreceğiz’



Ekonomide zorluklar ve sıkıntıların olduğunu ancak karşılarındaki fotoğrafın ümitlerini artıran ciddi başarılara da işaret ettiğini dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “İstihdam artışını önemli ama yetersiz görüyorum. Sürdürülebilir güçlü büyüme ve istihdam artışının yolu fiyat istikrarından, bir başka ifadeyle enflasyonun kontrol altında tutulmasından geçiyor. Faizlerin en azından enflasyon seviyesinde tutulma mecburiyeti, bu konuda verdiğimiz mücadeleyi zora sokuyor. Her zaman söylediğim gibi yine söylüyorum; şunu hiçbir zaman unutmayalım: Faiz sebep, enflasyon neticedir ve bunu başaracağız. İnşallah buradaki engeli aşarak enflasyonu daha da aşağı çekeceğiz. Bunun için, en kısa sürede enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte, ardından kademeli olarak orta vadeli hedeflerimize doğru indirmekte kararlıyız.”



Erdoğan, önce Ağbal’ın ardından Elvan’ın göreve başlamalarıyla, piyasa göstergelerinde yaşanan olumlu seyrin, doğru yolda olduklarına işaret ettiğini söyledi.





‘Ortak barış gücünde olacağız’



Azerbaycan’ı Karabağ’daki başarısından dolayı tebrik eden Erdoğan, yerlerinden edilen Azerbaycanlıların, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği gözetiminde evlerine döneceklerini söyledi. Erdoğan, şöyle konuştu: “Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde, Rusya ile birlikte yer alacaktır. Ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturacağımız Ortak Türk-Rus Merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu sabah (dün) imzalandı. Bu merkez, işgalden kurtarılan toprakları üzerinde kurulacak. Dağlık Karabağ’daki ateşkesin ihlalini önlemeye yönelik tüm tedbirler bu merkez tarafından alınacaktır... Suriye’de de Karabağ’dakine benzer bir barış ve huzur döneminin en kısa sürede başlamasını canıgönülden arzu ediyoruz.”



Rus heyeti geliyor



Erdoğan, Meclis’ten ayrılırken gazetecilerin, “Türk askerinin Karabağ’daki konumu nasıl olacak?” sorusuna şu karşılığı verdi: “Şu anda orada Rusya hangi anlayış içerisinde yerini alıyorsa, aynı şekilde bizim de oradaki gözlem ve denetleme ekiplerimiz aynı anlayışla orada yerini alacaktır. Görüşmeleri de zaten gerek Dışişleri Bakanlarımız arasında gerekse Rusya’dan şimdi bir heyet buraya geliyor, burada da görüşmeler yapılır.”



