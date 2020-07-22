'Yeni sistem ölü doğmuştur'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin ölü bir sistem olarak doğduğunu savunarak “Orta sınıf tamamen yok oldu” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, dün partisinin Meclis grubu toplantısında özetle şu mesajları verdi:

MEVSİMSEL MİLLİYETÇİ DEĞİLİZ: Kıbrıs Barış Harekatı’nın 46. yılı. Adı ‘barış’ harekâtıydı gerçekten de 46 yılda kimsenin burnu kanamadı... ‘Vay efendim CHP milliyetçi değil’. Ecevit’i bırakın bir tarafa, Tank Palet Fabrikası’nı yabancı orduya peşkeş çekenler, Süleyman Şah Türbesi’ni kaçıranlar... Ege adalarına gelip silahlı kuvvetler ile gösteri yapanlara ses çıkaramayanlar bizim milliyetçiliğimizi sorgulayamaz. İdlib’de 33 askerimiz şehit oldu? Kim yaptı diye sorulacağına koşa koşa Putin’in önünde esas duruşa geçtiler. 33 askerin kanı yerdedir. Bizim milliyetçiliğimiz mevsimsel değildir, adamına göre milliyetçilik değildir.

NİYE SESİNİZ ÇIKMIYOR?: Parlamentoya mini istihdam yasası getirdiler. Ücretsiz izni bir yıl süreyle uzattılar. Aylık bin 168 lira verilecek. Günlük 39 lira yapıyor. Bunlarda vicdan yok. Bari asgari ücret öde. 50 bin dolarlık çantayla gezenler, dönüp vatandaşa, ‘sana bir yıl ücretsiz izin veriyorum, her ay bin 168 lira, krallar gibi yaşa’ diyor. Sendikalara da soruyorum. Niye sesiniz çıkmıyor? Ben ücretsiz izne çıkarılan 1 milyon 100 bin kişiye seslenmek isterim. Şu soruyu kendine soracaksın: ‘Neden bu durumdayım?’

ORTA SINIF YOK OLDU: Erdoğan iki yılı değerlendirecekmiş. Ayda bin 168 liraya mahkum ettiğin 1 milyon 100 bin kişiye anlat bunları. Tek kişilik saray hükümeti ölü doğmuştur. Yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ölü doğmuştur. Ölüdür. Orta sınıf tamamen yok oldu.

CEHENNEM BİLE LÜKS GELECEK: Erdoğan şehit ailelerini toplayıp yemek veriyor. Şu cümleye bakın: ‘Ortaya attıkları safsatalarla şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin zihnini bulandırmaya çalışıyorlar’. Bize diyor. Hangi zihni bulandırdım? Kampanyayı açan sensin, bu paranın gazilere verileceğini taahhüt eden sensin. Sen parayı vermiyorsun, ben de diyorum ki ‘niye vermiyorsun?’ Ne zihin bulandırması? Bu parayı şehit yakınları ve gazilere niye ödemiyorsun?’ Bu paraya el koydun. Onu da biliyorum. Kaddafi’den 250 bin dolar aldı. 50 sefer sordum tık yok. Onu da yedi. Hayatı dolar, hayatını para üzerine inşa etmiş. Beşiktaş’ta 47 kişi hayatını kaybetti. Yardım kampanyası açtılar. Nerede 52 milyon lira? Sizin yatacak yeriniz yok. Size cehennem bile lüks gelecek. Şehidin parasına nasıl el koyarsınız? O gece neredeydin beyefendi? Marmaris’te saklanıyordun. Bir de sıkılmadan diyor ki, ‘Ey Kılıçdaroğlu sen o havaalanına nasıl gittin?’ Sorsana Hayati Yazıcı’ya o nasıl çıktıysa ben de öyle çıktım. Sen neredeydin?

METİNER’E TEŞEKKÜR: Emre Cemil Ayvalı, ‘FETÖ’cülerle iş birliği yaptık, Kemalistleri, orduyu darmadağın etmek için’ dedi. Ben de teşekkür ettim. Şimdi ikinci teşekkürümü Mehmet Metiner’e etmek istiyorum. Bir TV kanalına çıkıyor: ‘Getirdikleri listeyi milletvekili yaptılar, önemli yerlere atadılar. Cumhurbaşkanımız bütün bu imkanları kendilerine açtı.’ Erdoğan’ın bu ülke için nasıl bir felakete ortam hazırladığını, hepimizin bilmesi lazım.

Ayasofya davetine ret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Ayasofya’da cuma namazı davetini geri çevirerek, “kameralar önünde ibadeti doğru bulmuyorum” dediği bildirildi.

CHP kaynaklarından alınan bilgilere göre, Erbaş, 24 Temmuz’da kılınacak ilk cuma namazı için Kılıçdaroğlu’nu telefonla arayarak Ayasofya’ya davet etti. Kılıçdaroğlu’nun görüşmede “İbadetin kameralar önünde gerçekleşmesini hiçbir zaman doğru bulmuyorum” diyerek daveti kabul etmediği ifade edildi. CHP’nin 2018 seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise davet edilmesi halinde Ayasofya’daki cuma namazına gideceğini söylemişti.