Yeni sistemde ilk bakan değişikliği! Asıl sebep...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yönetim sistemine geçilmesinin ardından kabinesinde ilk değişikliği yaptı. Erdoğan, Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın görevine son vererek yerine daha önce Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Adil Karaismailoğlu’nu atadı.

Turhan, 24 Haziran 2018 seçimleriyle resmen hayata geçen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde azledilen ilk bakan oldu. Edinilen bilgilere göre Turhan ile ilgili bir süredir bazı konu başlıklarında rahatsızlık olsa da asıl seyahat yasağı ile ilgili çalışmalar sırasında yaşandı. Şehirler arası seyahat kısıtlaması ile ilgili çalışmalar yapılırken bakanlığın çalışma ve tedbirlerinden memnun olmadığı öne sürülen Erdoğan, Turhan ile görüşüp bilgi aldı.

Kanal İstanbul tepkisi

Özellikle trenlerde koronavirüse karşı yeterli tedbir alınmadığı eleştirileri Turhan’a aktarıldı. Ulaştırma Bakanlığı’nın diğer bakanlıklardaki gibi “seferberlik önlemlerinde” yeterli desteği veremediğine dair eleştiriler de değerlendirildi.

Kovid-19 ile mücadelede eksiklikleri tespit edilen Turhan’ın, Kanal İstanbul’a yönelik iki köprüyle ilgili ihaleye çıkması da tepki çekmişti. AK Parti ve hükümet kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun süredir Kanal İstanbul projesinin yavaş ilerlemesinden şikayetçiydi. Proje ile ilgili birçok ihalenin geç kaldığını düşündüğü belirtilen Erdoğan’ın, Turhan’ı sık sık uyardığı, ancak süreci bir türlü hızlandırılmaması nedeniyle eleştirdiği öne sürüldü.

Erdoğan yaklaşık üç ay önce de Bakan Mustafa Varank’ın yerli otomobil projesini kamuoyuna başarılı bir şekilde anlatmasını Turhan’a örnek göstermişti. Turhan’ın bunun üzerine bir hafta boyunca peş peşe televizyon kanallarında Kanal İstanbul’u anlatması dikkati çekmişti.

İkisi de Trabzonlu

Trabzonlu olan Turhan’ın yerine atanan Karaismailoğlu da Trabzonlu. KTÜ mezunu olan Karaismailoğlu, 1995’te İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü’nde göreve başladı, 2018’de de Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirildi. Karaismailoğlu’nun, Kanal İstanbul projesine “daha hakim” ve “süreci daha iyi götürebilecek” isim olduğu belirtiliyor.