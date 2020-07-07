Yeni sistemle 2 yıl geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni sistemde iki yılı doldurdu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, 24 Haziran 2018 seçimlerinin ardından Erdoğan’ın 9 Temmuz’da TBMM’de yemin etmesi ile resmen hayata geçti. Erdoğan’ın önümüzdeki günlerde iki yılı değerlendirecek bir toplantı düzenlemesi bekleniyor.

Yeni adımlar

Yeni sistemin kabinesi aynı gün açıklanırken ilk Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 9 Temmuz’u 10 Temmuz’a bağlayan gece çıkarıldı. İlk yılın sonuna doğru sistemin performansının ölçülmesi için çalışma başlatılırken, yeni yönetim modelinin aksayan yönleri ile sıkıntılarının tespit edilerek yeni adımların atılması bekleniyor.

Yedi kez Rusya

Külliye’de düzenlenen ve binlerce davetlinin katıldığı törenle görevine başlayan Erdoğan, ilk yurt dışı ziyaretini 10 Temmuz 2018’de Azerbaycan’a ve aynı gün KKTC’ye yaptı. Erdoğan, iki yıllık süreçte yedi kez Rusya olmak üzere toplamda 46 yurt dışı ziyaretinde bulundu. Erdoğan; Azerbaycan, KKTC, Belçika, Güney Afrika Cumhuriyeti, Zambiya, Kırgızistan, İran, Azerbaycan, Rusya, ABD, Almanya, Macaristan, Moldova, Fransa, Arjantin, Paraguay, Venezuela, Rusya, Tacikistan, Japonya, Çin, Bosna-Hersek, Sırbistan, Katar, İngiltere, İsviçre, Malezya, Tunus, Cezayir, Gambiya, Senegal, Ukrayna, Pakistan gibi ülkeleri ziyaret etti. Yedi kez gittiği Rusya, Erdoğan’ın en çok ziyaret ettiği ülke olurken, Azerbaycan ve ABD’ye de 3’er kez ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan göreve başlamasının hemen ardından 11-12 Temmuz 2018’de Belçika’nın başkenti Brüksel’de NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı’na katılmıştı. Erdoğan ayrıca, BM Genel Kurulu, 10. BRICS Zirvesi, G-20, Türk Konseyi Zirvesi, NATO Liderler Zirvesi, 3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi, Küresel Mülteci Forumu, Libya gündemi Berlin Zirvesi, AB Mülteci Zirvesi gibi zirvelere katıldı.

Üç ana gündem

İki yıllık süreçte ana gündemi Suriye oluşturdu. Suriye gündemi ile birlikte Doğu Akdeniz ve Libya konusu da önemli bir mesaiye yol açtı. Bu yılın mart ayından bu yana Koronavirüs gündemi de Cumhurbaşkanlığı hükümetinin en yoğun mesai harcadığı başlıklardan biri oldu. Erdoğan’ın diplomatik temaslarının ana gündeminde de Libya ve Suriye yer aldı.

Erdoğan, salgının Türkiye’de başladığı Mart ayında çalışmalarını Huber Köşkü’ne alırken yaklaşık 2,5 aylık dönemde hiçbir programa yerinden katılamadı. Erdoğan, olağanüstü günlerde kabine, partisinin yetkili organları dahil tüm toplantılarını telekonferans ile gerçekleştirdi. Erdoğan, yeni sistemde Suriye konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi’ne katılmak üzere 7 Eylül 2018’de İran’a gitti. Erdoğan, 2 yıllık süreçte dört kez üçlü zirveye katıldı. Erdoğan ayrıca, Rusya, Fransa ve Almanya liderleri katılımı ile Suriye konulu dörtlü zirveye ev sahipliği yaptı. Rusya’nın katılımı olmadan Fransa, Almanya ve İngiltere liderleri ile düzenlenen Dörtlü Suriye Zirvesi’ne de Londra’da katılan Erdoğan, benzer formattaki diğer zirveye de telekonferans yöntemiyle Huber Köşkü’nden katıldı. 2 yıllık dönemin akıllarda kalan en önemli krizlerinden biri ise Rahip Brunson’ın yargılanması sürecinde çıktı. ABD’nin yaptırımları başlatması ile TL ciddi bir değer kaybı yaşadı.

Yerel seçimler

Erdoğan, göreve başlamasının ardından Ağustos 2018’de yeniden partisinin başına geçti. Erdoğan, Mart 2019’da gerçekleşen yerel seçimler için yoğun bir mesai harcadı. O dönem 44 ilde miting yapan Erdoğan’ın yoğun mesaisine karşın İstanbul, Ankara, Adana gibi önemli büyükşehirler AK Parti tarafından kaybedildi.

KABİNEDE TEK DEĞİŞİKLİK

Erdoğan iki yıllık sürede 64 Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınladı. Kararnamelerde bakanlıklar ve kurumlar yeniden düzenlenirken YAŞ, MGK, Devlet Denetleme Kurulu gibi önemli kurumların yapısında değişikliklere gidildi. Bürokrasi ve ekonomi ile ilgili önemli kararların yanı sıra sayısı 3 bine yaklaşan Cumhurbaşkanlığı Kararları ile de kamulaştırmadan, yönetmeliklere birçok düzenleme yapıldı. Ayrıca yüzlerce üst düzey kamu görevlisi, bakan yardımcısı, genel müdür, rektör ataması da Erdoğan tarafından yapıldı. 2 yıllık bu dönemde Erdoğan’ın kabinesinde tek değişiklik yaşandı. Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ı görevden alırken yerine Adil Karaismailoğlu’nu atadı.

İKİ KEZ DAHA DEDELİK SEVİNCİ

Yeni sistemde göreve başladığında altı torun sahibi olan Erdoğan, 2 yıllık süreçte iki kez daha dede olmanın sevincini yaşadı.

TELEFON DİPLOMASİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Erdoğan’ın iki liderle görüşmesinde ikili ilişkiler ve ve bölgesel meseleler değerlendirildi; Kovid-19 ile mücadelede işbirliği konuları ele alındı. Erdoğan ayrıca Kazakistan’ın kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Nazarbayev’in doğum gününü tebrik etti, kendisine sağlıklı ve uzun bir ömür temennisinde bulundu. İki ülke ilişkilerini ve bölgesel iş birliğini güçlendirecek adımlar ile Kovid-19’a karşı ortak mücadele konuları da görüşmede ele alındı. -ANKARA Milliyet