Yenikapı’da Trump’ın planı protesto edildi

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından Yenikapı’da düzenlenen ‘Büyük Kudüs Mitingi’ne Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da katıldı. Filistin ve Türk bayrakları taşıyan on binlerce kişi ‘Katil ABD, Ortadoğu’dan defol’, ‘Siyonizme karşı omuz omuza’, ‘Kudüs bizimdir, bizim kalacak’ sloganları attı.

‘Hadi oradan’

Programda ilk konuşmayı yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kudüs’ün statüsünün İslam dünyasının ortak mücadelesi olduğunu söylerken, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu şunları söyledi: “Bu plana göre sözde iki ayrı devlet kuruluyormuş. Filistin ve İsrail. Bu Filistin’in askeri, sınırları, başkenti olmayacak. Bu sözde anlaşmanın içine 50 milyar dolarlık rüşvet koymuşlar. Ne demişti Necmettin Erbakan. Hadi oradan, hadi oradan siyonistler.”

‘Hak, hukuk, adalet’

CHP lideri Kılıçdaroğlu da şunları kaydetti: “Kudüs bir barış kenti olmalıdır. 1092’de Haçlıların Kudüs’ü işgal ettiğinde yaptıkları ile bugün yapılmak istenen aynıdır. Kudüs’ün ortasına bir bomba konmuştur. Haçlıların planlarını boşa çıkardık, bugün de boşa çıkaracağız. Emperyalistlere karşı bütün mazlum milletler birleşmeli. 1970’li yıllarda Türkiye’nin ahlakını ve vicdanını temsil eden gençlerimiz Filistin davasının neferleri oldular. Hepimizin kalbi Kudüs için atmaktadır. Siyasi olarak farklı görünen iki hareketi bir araya getiren bir davadır Kudüs. Filistin için hak, hukuk ve adalet diyoruz.”