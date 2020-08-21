‘Yerel yönetim reformu gelecek’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimine yüklenerek, “Seçim döneminde atıp tutanların düne kadar yunusların gezdiği Haliç’i bugün ne hale getirdiğini sizler de görüyorsunuz değil mi? Çöp dağlarıyla İstanbul’u teslim aldık, evet şimdi tekrar İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik. İdeolojik belediyecilik tekrar hortladı” dedi. Erdoğan, “Genel merkezimizde çalışmaları yapılan Yerel Yönetimler Reformu’nu önümüzdeki yasama yılında gündeme getirmeyi planlıyoruz”

Partisinin ‘Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan Erdoğan, şu mesajları verdi:

SIRTLANLARA YEDİRMEDİK: AK Parti, ilk günkü samimiyetle 19 yaşın heyecanı, 19 yılın tecrübesiyle mücadelesini kararlılıkla devam ettiriyor. Başardığımız her şeyi önce Allah’ın yardımına, sonra davamıza olan sadakatimize ve elbette bu kutlu yolda yaptığımız fedakarlıklara borçluyuz. 19 yıl boyunca defalarca sınandık, tehdit edildik, ihanete uğradık, içeriden ve dışarıdan sayısız saldırıya maruz kaldık ancak milletin emanetini sırtlanlara yedirmedik. Tuzakları boza boza bugünlere ulaştık.

HALİÇ NE HALE GELDİ: Seçim döneminde atıp tutanların düne kadar yunusların gezdiği Haliç’i bugün ne hale getirdiğini sizler de görüyorsunuz değil mi? Onu o hale getiren elhamdülillah bizdik ama şimdi bakın ne hale geldi. Çöp dağlarıyla İstanbul’u teslim aldık, evet şimdi tekrar İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik. İş bilenin kılıç kuşananın. Daha bir buçuk yıl öncesine kadar belediyecilik hizmetlerinde hiçbir sıkıntının yaşanmadığı şehirler, toplanmayan çöpler, akmayan sular, bir türlü durağa gelmeyen otobüslerle şu anda gündem. Birçok şehirde insanlara sunulan hizmetlerin hem kalitesinde hem de sayısında ciddi düşüşler var.

İDEOLOJİK BELEDİYECİLİK: Çöp, çamur ve çukur ile aldık ama tertemiz hale getirdik. İdeolojik belediyecilik tekrar hortladı. Bilhassa belediye çalışanlarımız kılık kıyafetine, dış görünüşüne, siyasi tercihlerine göre ayrımcılığa uğramaya başladı. Bilhassa AK Parti’den CHP’ye geçen belediyelerde bazı yöneticilerin adeta bir öç alma, intikam alma hevesiyle hareket ettiğini görüyoruz. Seçimlerde ‘kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız’ diyenler, göreve geldikten sonra binlerce insanımızı işinden, aşından etti. Bay Kemal bu sözleri vermemiş miydi? Bu sözleri veren Bay Kemal, o garip insanları işinden, aşından, ekmeğinden etmedi mi?

YEREL YÖNETİM REFORMU GELİYOR: Mahalli idarelerdeki başarı çıtamızı ne kadar yukarıda tutarsak, ekonomiden tarıma, ticaretten eğitim, sağlık, turizme kadar her alanda milletimizin teveccühüne o derece mazhar oluruz. Yerelde yaşanacak en küçük sıkıntının, en küçük bir memnuniyetsizliğin bedelini de ülke çapında öderiz... Genel merkezimizde çalışmaları yapılan yerel yönetimler reformunu, önümüzdeki yasama yılında gündeme getirmeyi planlıyoruz. Böylece mahalli idarelerimizin pek çok kronik sorununu hal yoluna koymayı ümit ediyoruz.

‘SEÇİME KADAR YILDA 1 MİLYON ÜYE KAYDEDELİM’

Bizim şu anda 1 milyona yakın genç üyemiz var. Aynı şekilde kadınlarda da yaklaşık 5 milyon üyemiz var. Kadınlar da ana kademinin en önemli unsurlarıdır. İkisini yan yana koyduğumuz zaman buyurun, 6 milyon. 5 milyon da diğerleri, işte 11 milyon. Diğer partilerin böyle bir üye kaydı söz konusu değil. Şimdi bir hedefimiz var; seçime kadar yılda 1 milyon olmak üzere 4 milyon üye kaydını gerçekleştirmek. Yılda 1 milyon, bunu yapacağız. Seçimlere çok daha güçlü, çok daha farklı bir şekilde gireceğiz. Gençlerin nüfus içindeki yüksek oranını bildiğimiz için, hizmetlerimizde, planlama ve projelerimizde gençleri her zaman dikkate alıyor, projeksiyonlarımızı genç nüfusa göre yapıyoruz... Yerel Yönetimler Başkanlığı, ‘Belediye Gençlik Faaliyetleri Modellemesi’ hazırladı. 300 belediyemizin gençlik merkezlerinde yürüttüğü çalışmalar incelendi. Akademik uzmanların da içinde bulunduğu bir ekip, 3 yıllık yoğun ve titiz bir çalışmanın neticesinde ortaya gerçekten kapsamlı Belediye Gençlik Faaliyetleri Modellemesi çıkardı.

‘BU YOLCULUKTA NEFESİ YETMEYEN YOLU ŞAŞIRAN OLDU’

19 yıllık uzun yolculukta sabırla yürüyenler olduğu gibi nefesi yetmeyenler, nefesi kesilenler ve yolunu şaşıranların da oldu. Böbürlenenler, kibre yenik düşenler, zaferi ve başarıyı kendinden menkul görenler oldu. Bunların hiçbirisine ‘eyvallah’ etmedik, kutlu mücadelemize devam ettik. Bugüne kadar maskeli, gizli ajandalı, kapalı kapılar ardından bir siyaset yolu izlemedik. Bundan sonra da bu tür yanlış yollara tenezzül etmeyeceğiz. Başkaları ne yaparsa yapsın biz, vefayı, sadakati, yol ve silah arkadaşlığını gözetecek, bu ilkeleri kendimize rehber kılmaya devam edeceğiz.

MÜJDE SAATİ: 15.00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün yaptığı açıklamada, cuma günü bir müjde vereceğini ve Türkiye’de yeni bir dönemin açılacağını duyurmuştu. Erdoğan’ın bugün saat 15.00’da açıklama yapması bekleniyor.- İstanbul DHA