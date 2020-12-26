‘Yılbaşı partilerine operasyon yapılır’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılbaşında yapılması düşünülen kalabalık partilere izin verilmeyeceğini söyledi. Erdoğan, “Otellerde olsun, villalarda olsun bu tür partilere müsaade etmemiz mümkün değil. Bütün güvenlik güçlerimiz, her türlü tedbiri alacak. İstihbaratımız, nerede bu tür şeyler olduğunu görür, tespit ederse, oralara gerekli operasyonu yaparız” dedi.

Gazetecilere bir dükkandan satın aldığı tatlıları ikram eden Erdoğan, koronavirüse karşı aşı olacağını da yineledi.

‘Fırsat veremeyiz’

Cuma namazını Üsküdar Bahçelievler Mahallesi’ndeki Milli Türk Talebe Birliği Eski Genel Başkanı Ömer Öztürk’ün adının verildiği camide kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yeni yıl kutlamalarına pandemi nedeniyle izin verilmeyeceğini belirten Erdoğan, “Bu tür partiler, otellerde olsun, villalarda şurada, burada olsun. Bütün güvenlik güçlerimiz, her türlü tedbiri alacak. Bunlara müsaade etmemiz mümkün değil. İstihbaratımız, nerede bu tür şeyler olduğunu görür, tespit ederse, oralara gerekli operasyonu yaparız. Çünkü bizim için insanımızın hayatı, her şeyin ötesindedir. Bu tür şeylere de fırsat vermeye niyetimiz yok. Allah göstermesin, herhangi bir şey olduğu zaman; ‘Devlet nerede, tedbirini almadı’ diyecekler. Buna fırsat veremeyiz” dedi.

‘Herkes konuşmamalı’

Rusya Devlet Başkanı Putin’in kendisiyle ilgili yaptığı ‘özü sözü bir’ değerlendirmesi sorulan Erdoğan, “Sayın Putin’in bu ifadeleri, aslında aynen kendini de ifade eden ifadelerdir. Sayın Putin ile tanıştığımdan bu yana, ben de kendisini aynen bu şekilde tanıdım. Gerçekten özü sözü bir, verdiği sözde duran, ikili ilişkilerimizde münasebetlerimizi güçlü götürebildiğimiz, nadir ülkelerden” yanıtını verdi.

Koronavirüs aşısının takvimi de sorulan Erdoğan, şöyle konuştu: “Ben bir tıp mensubu değilim. Benim alanım ekonomi. Ama ülkemin başkanıyım. Bakanımdan edindiğim bilgilerle, ilk etapta Çin’den 4.5 milyon aşı gelecek. Öncelikle sağlık elamanlarımız olmak üzere aşılama sürecini başlatacağız. Ben aşı olacağımı zaten açıklamıştım. Bu konuda tüm vatandaşlarımı da, aynı şekilde, bu hassasiyete davet ediyorum. Bu işin mütehassısı olan doktorlarımızdır. Herkes bu alanda konuşmamalı. Konuşacak olanlar, hocalarımızdır, profesörlerimizdir. Temennimiz, duamız odur ki, aşıyla birlikte inşallah bu koronavirüs belasına karşı mücadelemizi en güzel şekilde verelim. İlk etapta tabi burada Çin var. Aynı zamanda da Almanya var. Bu iki ülkeden gelecek aşılarla beraber sürecimizi işleteceğiz.”

Topbaş’ın durumu

İBB eski Başkanı Kadir Topbaş’ın sağlık durumu hakkında ise, “Maalesef inişli çıkışlı gelişmeler oluyor. Ben her gün oğlu Hüseyin ile görüşüyorum. Ondan bilgileri alıyorum. Rabbimden şifa diliyorum” dedi. Daha sonra kendisini bekleyen vatandaşlarla konuşan Erdoğan, bir baharatçıya girerek alışveriş yaptı. Dükkandan aldığı geleneksel Türk tatlılarını ikram eden Erdoğan, vatandaşların alkışlarıyla uğurlandı.

‘İsrail’le istihbarat ilişkimiz sürüyor’

İsrail ile Türkiye’nin yeniden diplomatik ilişki kuracağı yönünde soru sorulan Erdoğan, şunları söyledi: “Bu konuda, bizim İsrail ile istihbari noktada münasebetlerimiz zaten kesilmiş değil, devam ediyor. Burada en tepe noktadaki kişilerle, bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Bazı ülkelerle olduğu gibi.

Zaten en tepe noktada bu tip sıkıntılar olmasa, İsrail ile münasebetler çok daha farklı olabilirdi. Ve bir de tabii. İsrail’in özellikle Filistin politikası, adeta bizim kırmızı çizgimizdir. İsrail’in Filistin politikalarını kabul etmemiz mümkün değil. İsrail’in Filistin’deki kardeşlerimize karşı takındığı tavrı kabul etmemiz mümkün değil.”