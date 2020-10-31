Yüksek risklilere yıl sonunda aşı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin bahar aylarında koronavirüse karşı kendi aşısını geliştirmiş olacağını söyledi.

Erdoğan, Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “Vaka sayısının 45 milyonu geçtiği can kaybı sayısını 1 milyon 200 bine ulaştığı salgına karşı hala kesin ve etkili bir çare bulunamamıştır. Fiilen kullanım aşamasına gelen aşı çalışmaları bu konudaki en büyük ümidimizdir. Türkiye bir yandan Çin, Rusya, Amerika gibi ülkelerdeki aşı çalışmalarını yakından takip ederken, diğer yandan da kendi aşısını geliştirmek için yoğun bir çaba içindedir. İnşallah önümüzdeki bahar aylarında kendi aşımızı vatandaşlarımıza uygulayabilecek aşamaya gelmiş olacağız. Yıl sonu itibariyle dünyadaki aşı çalışmalarından bilim insanlarımızın uygun gördüğü birini veya birden fazlasını vatandaşlarımızın istifadesine sunmayı planlıyoruz. Amacımız ilk etapta yüksek risk gruplarından başlayarak bu hizmeti bütün vatandaşlarımıza ulaştırmaktır. İşte böyle bir dönemde gerçekleşen Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu 4. Toplantısı’nı, işbirliği imkanlarının genişletilmesi ve eldeki birikimin paylaşılması bakımında önemli bir adım olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.

Genç nüfus vurgusu

Türkiye’nin 84 milyonu bulan nüfusu içindeki 15 milyona yaklaşan genç insan kaynağına sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: “Her ne kadar doğum oranları düşüyor olsa da hala dünyanın en genç ve nitelikli nüfusa sahip ülkeleri arasında yer alıyoruz. Her fırsatta dile getirdiğim en az 3 çocuk temennisi öyle rastgele söylenmiş bir ifade değil. Genç ve yetişmiş insan gücümüzü korumak mecburiyetindeyiz. Geçtiğimiz asra, gelişmiş sıfatla damga vuran ülkelerin nüfus konusundaki kayıpları nedeniyle ciddi bir gelecek kaygısı içine olduklarını görüyoruz. Hatta bu endişenin Batı’da giderek yükselen İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığının ana sebeplerinden biri olduğunu biliyoruz. Maruz kaldığımız tüm saldırılara rağmen diğer alanlarla birlikte bilimde de Türkiye’yi dünyanın en ileri ülkeleri arasında ilk sıralara taşımakta kararlıyız.”

Mesut Yılmaz için baş sağlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AKM’de yaptığı incelemelerin ardından Mesut Yılmaz’ın vefatına ilişkin konuştu. Yılmaz’ın eşi Berna Yılmaz ile telefonda görüştüğünü söyleyen Erdoğan, “Başbakan, Dışişleri Bakanı ve Kültür ve Turizm Bakanı olarak görevler icra eden bir devlet adamıydı. Aynı zamanda hemşehrim. Bundan dolayı da bir hukukumuz var. Sağ olsun, tüm davetlerimize sağlıklı olduğu süreç içerisinde katılma erdemini göstermiştir. Bundan dolayı da kendilerine bir şükranım var. Tüm ailesine baş sağlığı diliyorum. Allah taksiratını affetsin. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.