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28.10.2020 - 17:55 | | AA

Yükseköğretimde açık ve uzaktan eğitimin yapılandırılması raporu Cumhurbaşkanı'na sunuldu

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, yükseköğretimde açık ve uzaktan eğitim-öğretimin yeniden yapılandırılmasına yönelik raporunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu.

Yükseköğretimde açık ve uzaktan eğitimin yapılandırılması raporu Cumhurbaşkanı'na sunuldu

Kurulun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kurulumuz yükseköğretim kademesinde açık ve uzaktan eğitim-öğretimin yeniden yapılandırılmasına yönelik politika önerilerini içeren raporunu Sayın Cumhurbaşkanımıza arz etmiştir." ifadelerine yer verildi.

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