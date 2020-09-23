Yunanistan ile 61. görüşme İstanbul’da

Türkiye resmen istikşafi görüşmelere hazır olduğunu beyan ederken, dün Erdoğan-Merkel-Michel’in gerçekleştirdiği üçlü zirvenin de ardından istikşafi görüşmelere hazır olunduğu duyuruldu. AB Zirvesi sonrası hedeflenen ancak zirvenin 1 hafta ileri atılması nedeniyle zirve öncesi de gerçekleşebilecek görüşmeler için Türkiye hazırlıklarına da başladı. 60. turda sonlanan istikşafi görüşmelerin içeriği kamuoyunca bilinmiyor. Çünkü, Dışişleri düzeyinde gerçekleşen, “karşılıklı tavizlerin verilebildiği” konuların ele alındığı görüşmeler, “siyasete kurban edilmemesi” için gizli tutuluyor.

Kulislere yansıyan bilgilere göre, 61. istikşafi görüşmeleri Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’ndan Büyükelçi Pavlos Apostolidis başkanlığındaki Yunan heyeti yürütecek. Türkiye adına görüşmeleri ise, Dışişleri Bakan yardımcısı veya Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes’in başkanlığındaki heyetin yürütmesi bekleniyor. 60. son istikşafi görüşme 2016’da Atina’da gerçekleştirilmişti. 61. İstikşafi görüşmenin ise İstanbul’da olması bekleniyor.

Edinilen bilgiye göre, görüşmelerde, “kıta sahanlığı”, “hava sahası”, “deniz yetki alanları”, “Ege’deki kayalıklar”, “Adaların silahlandırılması”, “adaların statüsü” gibi iki ülke arasındaki Ege’deki sorunlu tüm konu başlıkları masada olacak. “Meis’in kıta sahanlığı” ve “Doğu Akdeniz’deki gelişmeler” de detayları ile iki ülke arasında ele alınacak. İki ülke de son haline onay vermedikçe, görüşmelerde alınan kararlar kamuoyuna açıklanamayacak. Yunanistan bu noktada kara sularının sınırını 12 mile kadar uzatma hakkı olduğunu savunuyor. Türkiye bu teze karşı çıkıyor. Yunan tarafının kara sularını 12 mile uzatması halinde Türkiye’nin bunu savaş nedeni sayacağına ilişkin Meclis kararı bulunuyor.

Sevilla haritası

Görüşmelerde, “Sevilla haritası” olarak ifade edilen harita da gündemde olacak. Türkiye, bu haritanın hukuki bir geçerliliği olmadığını savunuyor.