Yunanistan kumar oynuyor! ‘Meis’te hukuk hiçe sayıldı’

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selami Kuran ve Emekli Büyükelçi Tugay Uluçevik yaşananları, Milliyet’e değerlendirdi. Kuran’a göre, Yunanistan’ın Meis’e asker göndermesi, “yığınak” anlamına geliyor ve bu adım açık bir provokasyon niteliği taşıyor. Yunanistan’ın sadece Meis Adası’nda değil 23 adanın 16’sı üzerinde askeri varlık oluşturduğunu söyleyen Kuran, “Tüm bunlar çok ciddi bir uluslararası hukuk ihlali. Meis’in de dahil olduğu 12 adanın 1947 tarihli Paris Anlaşması ile Yunanistan’a devri temel bir şarta bağlı. Bu şart, adalarda herhangi bir askeri varlık ve silahlanma olmaması. Türkiye’nin güvenliğini tehdit edecek bir unsur bulunmaması” dedi. Kuran, Yunanistan’ın adımıyla, adaların kullanım hakkının devredildiğinin altını çizerek şunları kaydetti: “Yunanistan’a bu noktalarda egemenlik hakkı verilmedi. Egemenliğiniz olmayan bir alanda uluslararası hukuku çiğnerseniz o zaman bu adaları hukuki açıdan tartışılır hale getirmiş olursunuz ki Atina’nın yaptığı tam olarak budur. Türkiye, BM’de açıkça belirtilen hükme dayanarak bireysel meşru müdafaa hakkını kullanabilir. Yani adada bulunan askeri unsurları etkisiz hale getirebilir. Türkiye, AB Adalet Divanı’na şikayette bulunabilir, 1947 anlaşmasının ihlali gerekçesiyle dava açabilir.”

Yunanistan’ın adımını “uluslararası hukuku hiçe sayan tutum” olarak değerlendiren Uluçevik ise “Meis’te de ve 12 adada Türkiye karşıtı kumar oynanıyor. Türkiye, buna sadece diplomatik değil, fiili olarak yanıt vermelidir. Türkiye’nin ilk adımı, BM’ye gitmek olmalıdır. Çünkü Yunanistan’ın yaptığı fiilen tecavüzdür” dedi.