MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Yunanistan’a ‘barbar’ tepkisi
ABONE OL
29.05.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Yunanistan’a ‘barbar’ tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın Türkiye’ye yönelik “barbar” açıklamasına, “Sınırda, tüm dünyanın gözü önünde masum insanlara her türlü vicdansızlığı yapanların Türkiye’ye ‘barbar’ demesi utanç vericidir. Yunan devleti önce kendi ‘barbarlığından’ kurtulmalıdır” sözleriyle karşılık verdi.

Yunanistan’a ‘barbar’ tepkisi

Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada, Yunanistan’ın Türkiye’ye karşı diyalog yerine gerginlik politikasını tercih ettiğine ve gerçekleri iç politika saikleriyle manipüle ederek, kamuoyunu yanılttığına dikkati çekti. Yunanistan’ın sığınmacıların temel hak ve özgürlüklerini, özellikle yaşam haklarını açıkça ihlal ettiğinin uluslararası insan hakları kuruluşlarının raporlarında yer aldığını vurgulayan Aksoy şunları kaydetti: “Sınırda, tüm dünyanın gözü önünde masum insanlara her türlü vicdansızlığı yapanların Türkiye’ye ‘barbar’ demesi utanç vericidir. Yunan  devleti önce kendi ‘barbarlığından’ kurtulmalıdır. Bunun için de sığınmacıların haklarına saygı göstermeli, onlara işkence ve kötü muamele yapmamalı ve geri itmemelidir. Ayrıca sözde medeniyetin beşiği olduğunu iddia edenlerin kendi dilinden ve dininden olmayanlara da saygı göstermesi gerekir.”

‘Sicilya’ya kadar yüzerler’

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman da Yunanistan’da 19 Mayıs’ın “Pontus katliamı” olarak anılmasına sert tepki gösterdi. Büyükataman, “Bu komediyi hadsizce nefrete dönüştürenler, gördükleri ‘Pontus devleti’ rüyası ile Atatürk’e ve Türk milletine saldıran Yunan Dışişleri Bakanvekili Varvitsiotis Miltiadis ve Türk bayrağını yakan kendini bilmezlerdir. Rüyalarını kabusa çevireceğimizden şüpheleri olmasın... Yunan devletine tavsiyemiz, 1919-1922 arasında Türk milletine katliamları reva görenlerin torunlarının tasmasını bağlamasıdır. Aksi takdirde büyük Türk milletinde Atatürklerin tükenmediğini hatırlatırız ki bu sefer Sicilya’ya kadar yüzmek zorunda kalabilirler” ifadesini kullandı. 

 

İzmir'de bıçaklı saldırıİzmir'in Bornova ilçesinde Volkan Kaplan (38), evine gelen H.O. ve S.G. ile görüşmek üzere kapının önüne çıktı. Kısa sürede taraflar arasında çıkan kavgada vücuduna aldığı 14 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Kaplan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheliler ise yakalandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'İyilik genlerinde var, ona umut ol'

'İyilik genlerinde var, ona umut ol'

Bütün çalışanları kapsıyor! Zamlı olarak ödenir...

Bütün çalışanları kapsıyor! Zamlı olarak ödenir...

Corona virüste bilanço artıyor! İşte anbean yaşananlar...

Corona virüste bilanço artıyor! İşte anbean yaşananlar...

LGS yapılacak okul sayısı 5 kat arttı

LGS yapılacak okul sayısı 5 kat arttı

Sıradaki Haber