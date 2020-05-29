Yunanistan’a ‘barbar’ tepkisi

Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada, Yunanistan’ın Türkiye’ye karşı diyalog yerine gerginlik politikasını tercih ettiğine ve gerçekleri iç politika saikleriyle manipüle ederek, kamuoyunu yanılttığına dikkati çekti. Yunanistan’ın sığınmacıların temel hak ve özgürlüklerini, özellikle yaşam haklarını açıkça ihlal ettiğinin uluslararası insan hakları kuruluşlarının raporlarında yer aldığını vurgulayan Aksoy şunları kaydetti: “Sınırda, tüm dünyanın gözü önünde masum insanlara her türlü vicdansızlığı yapanların Türkiye’ye ‘barbar’ demesi utanç vericidir. Yunan devleti önce kendi ‘barbarlığından’ kurtulmalıdır. Bunun için de sığınmacıların haklarına saygı göstermeli, onlara işkence ve kötü muamele yapmamalı ve geri itmemelidir. Ayrıca sözde medeniyetin beşiği olduğunu iddia edenlerin kendi dilinden ve dininden olmayanlara da saygı göstermesi gerekir.”

‘Sicilya’ya kadar yüzerler’

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman da Yunanistan’da 19 Mayıs’ın “Pontus katliamı” olarak anılmasına sert tepki gösterdi. Büyükataman, “Bu komediyi hadsizce nefrete dönüştürenler, gördükleri ‘Pontus devleti’ rüyası ile Atatürk’e ve Türk milletine saldıran Yunan Dışişleri Bakanvekili Varvitsiotis Miltiadis ve Türk bayrağını yakan kendini bilmezlerdir. Rüyalarını kabusa çevireceğimizden şüpheleri olmasın... Yunan devletine tavsiyemiz, 1919-1922 arasında Türk milletine katliamları reva görenlerin torunlarının tasmasını bağlamasıdır. Aksi takdirde büyük Türk milletinde Atatürklerin tükenmediğini hatırlatırız ki bu sefer Sicilya’ya kadar yüzmek zorunda kalabilirler” ifadesini kullandı.