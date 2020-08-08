Yunanistan’a Barbaros yanıtı

Anlaşmaya Türkiye’den sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı, anlaşmayı “sözde” olarak nitelendirerek “Türkiye için yok hükmündedir. Türkiye’nin, söz konusu alanda herhangi bir faaliyete izin vermeyeceği ve Doğu Akdeniz’de ülkemizin ve Kıbrıs Türkleri’nin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunmaya devam edeceği kuşkusuzdur” açıklamasında bulundu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaşanan gelişmeler üzerine, Yunanistan’ın sözünü tutmadığını belirterek, tekrar sondaj çalışmalarına başlanacağı ve Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisi’nin tekrar görevine başladığını açıkladı.



Yeni Navtex ilanı



Mısır-Yunanistan deniz yetki sınırlandırma anlaşmasının ardından, Türk Deniz Kuvvetleri 10-11 Ağustos tarihleri arasında Akdeniz’de tatbikat yapacak. Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığı’nın Antalya İstasyonu tarafından yayımlanan ilana göre, daha önce gerilimin arttığı Meis-Rodos arasında atış eğitimi gerçekleştirilecek. Navtex Kahire’de Mısır ile Yunanistan arasında görüşmelerin sürdüğü sırada ilan edildi. Atışlı tatbikat planının bu gelişme üzerine değil, daha önce alındığı ifade ediliyor.