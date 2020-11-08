Zalimler, hainler bizden nefret eder

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Kahramanmaraş 7. Olağan İl Kongresi’ne katıldı. Erdoğan, ülke ve millet olarak 100 yıl önceki kadar kritik bir dönemeçten geçildiğini vurgulayarak, “Bir asır önceki gibi bizi adeta içinde boğmak, yok etmek istedikleri Anadolu topraklarından, yeni bir silkinişle yeni bir şahlanışla bölgemize ve dünyaya barış, huzur, adalet getirecek bir mücadelenin içindeyiz” dedi.

Türkiye büyüdükçe ve güçlendikçe maruz kaldığı saldırıların da arttığını belirten Erdoğan, “İstiklal harbinin ardından umut verici bir kalkınma ve sanayileşme hamlesi başlatan Türkiye, maalesef tek parti CHP’sinin çapsızlığı sebebiyle bu fırsatı kaçırmıştır. Çok partili siyasi hayata geçtikten sonra da rahmetli Menderes ve Özal’ın en önemli temsilcileri olduğu kalkınma atılımlarımız maalesef siyasi istikrarsızlıklar, darbeler ve vesayet eli ile hep kadük bırakılmıştır. Bu ağır baskı ve geri kalmışlık döneminin faturası ise hep milletimize çıkartılmıştır” diye konuştu. Erdoğan, devam etti: “İktidara gelişimizi sağlayan 3 Kasım 2002 seçimlerinden bu yana yaşadıklarımızı hatırlayın. Çukurcuları, çukur harekatlarını hatırlayın ve terörle verdiğimiz o mücadeleleri hatırlayın. Bütün bunlar olurken hamdolsun dik durduk ve terörle, teröristlerle bambaşka bir mücadele verdik. Gabar’da, Cudi’de, Tendürek’te bu mücadeleyi verdik, yılmadık, usanmadık askerimizle, jandarmamızla, polisimizle birlikte el ele bu mücadeleyi verdik ama sonunda hamdolsun kazandık. Kimi zaman var gücümüzle hakikati haykırdık, kimi zaman tüm gücümüzle yumruğumuzu savurduk ama hiçbir zaman bize dayatılan düzene teslim olmadık.”

‘Zafere yaklaşıyoruz’

Türkiye’nin Suriye’de, Libya’da var olduğunu dile getirerek, “Şimdi de Azerbaycan’da biz var olduk, biz varız” ifadelerini kullandı. Dün sabah Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştüklerini kaydeden Erdoğan “Gelişmeleri bizzat kendisinden dinledim. Elhamdülillah, olumlu gelişmeleri kendisinden dinleyince de ayrıca mutlu oldum. Zafere inşallah yaklaşıyoruz. Rabbim yar ve yardımcıları olsun ve 30 yıl işgal altındaki topraklarından ayrı kaldılar. Ama şimdi inşallah işgal altındaki topraklarına kavuşuyorlar” ifadelerini kullandı. Erdoğan, çevrelerine “AK Parti ve Tayyip Erdoğan’ı niye seviyorlar, sevmeyenler niye sevmiyor” diye baktıklarında görecekleri manzaranın bu olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

‘Mazlum bizi sever’

“Ne işin var senin Azerbaycan’da, ne işin var senin Suriye’de, ne işin var senin Libya’da işte bizi bunun için sevmiyorlar. Evet biz, emperyalistlerin, zalimlerin karşısında olacağız. Çünkü bizim ecdadımız hep bunun mücadelesini verdi. Bizi milletimiz sever, bizi ümmet sever, bizi mazlumlar, mağdurlar sever, bize o yeter. Buna karşılık bizden zalimler, hainler nefret eder. Bir asırdır fütursuzca yürüttükleri adaletsiz düzenlerini bozduklarımız nefret eder. Türkiye işte bu misyonun sahibi olarak, yükseldiği için bu kadar şimşekleri üzerine çekiyor. Eğer vesayeti tasfiye etmeseydik, kimsenin bize itirazı olmazdı. Eğer terör örgütlerinin başını ezmeseydik kimse bize yan gözle bakmaz, bize saldırmazdı. Eğer IMF’e bağlı ekonomi düzenini kırmasaydık kimsenin bizden

şikayeti olmazdı. Eğer darbecilere kuzu kuzu teslim olsaydık, kimse bize ateş püskürmezdi. Eğer Suriye’deki zulme, Irak’taki bölünmüşlüğe, Libya’daki çarpıklığa, Doğu Akdeniz’deki haksızlığa, hırsızlığa ses çıkarmasaydık kimse bizi hedef almazdı.”

‘Edebiyat Yolu’nu açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yuvalı Mevkisi’nde düzenlenen Kahramanmaraş-Göksun Yolu Açılış Töreni’ne katıldı. Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Bu proje Güneydoğu Anadolu’yu, İç Anadolu’yu ve Karadeniz’i birbirine bağlayan güzergah üzerinde yer alan stratejik bir yatırımdır. Toplam 64.1 kilometre uzunluğundaki bu yolda 11 adet çift tüp tünel, 2 adet viyadük, 3 adet köprü ve 6 adet köprülü kavşak bulunuyor. Bu tünel ve viyadüklere ülkemizin kültür ve sanat hayatına eşsiz katkılarda bulunan Kahramanmaraşlı güzel insanlarımızın ismini vermek istedik. Hepsi de Kahramanmaraş’ın bereketli ikliminde yetişen Ali Kutlay, Aşık Mahsuni Şerif’in, Hayati Vasfi Taşyürek’in, Abdurrahim Karakoç’un, Bahattin Karakoç’un, Cahit Zarifoğlu’nun, Alaaddin Özdenören, Akif İnan’ın, Rasim Özdenören’in, Erdem Bayazıt’ın, Nuri Pakdil’in, Sezai Karakoç ve Necip Fazıl Kısakürek’in isimlerini yol üzerindeki tünel ve viyadüklere verdik. Bu kadar şairin ismini taşıyan yolun adının da ‘Edebiyat Yolu’ olması kadar tabii bir şey olamaz. Kahramanmaraş-Göksun arasındaki bu yolun ismini Edebiyat Yolu olarak belirledik.”

Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ile Dağlık Karabağ başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan görüşmede, Ermenistan’ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarından geri çekilmesi gerektiğini belirterek, Azerbaycan’ın karşı harekatının kendi topraklarıyla sınırlı olduğunu ifade etti. Ermenistan yönetiminin aklıselim ile müzakere masasına oturmaya ikna edilmesi gerektiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ihtilafın kalıcı bir çözümle sona erdirilmesinin ve bölgenin istikrara kavuşmasının kilit önemde olduğunu vurguladı.

Siyam ikizleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş’ta Sütçü İmam Üniversitesi’nde (KSÜ) öğrenim gören siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu ile de bir araya geldi.

Kapalı Maraş’ta Bahçeli ile piknik

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde seçimlerin yapıldığını da hatırlatan Erdoğan, “Kuzey Kıbrıs’ta Türkiye’yi seven, kabullenen bir kardeşimiz orada Cumhurbaşkanı oldu. İnşallah Kıbrıs’ta şimdi yeni bir süreç başlıyor. Ayın 15’inde biz, Cumhur ittifakı olarak Sayın Bahçeli ile birlikte inşallah heyetimizle Kuzey Kıbrıs’ta olacağız. Orada törenlere katılacağız ve törenlerden sonra da Kapalı Maraş bölgesinde şöyle topluca bir piknik yapacağız. Kuzey Kıbrıs’taki kardeşlerimizle anavatan, yavru vatan birlikteliğimizi orada bizzat yaşayarak, ortaya koyacağız. Buna ihtiyaç vardı ve bu gecikti, şimdi bu inşallah yeniden oluşacak. Bütün bunları yapmasaydık biz, milletimizin yüzüne bakabilir miydik? Bunları yapmasaydık bunca mazlumun, mağdurun, garibin vebalinin altından kalkabilir miydik? Bunları yapmasaydık biz, biz olabilir miydik?” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, hem mücadeleyi yürüteceklerini hem bunun bedelini ödeyeceklerini hem de hedeflerinden asla vazgeçmeyeceklerini belirterek, “Rabbimin verdiği ömrün her anını bu kutlu davayı zafere ulaştırmak için harcamak bize şereflerin en büyüğüdür” dedi.