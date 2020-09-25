Aigai Antik Kenti Manisa İlinde Nerede? Giriş Ücreti, Tarihçesi Ve Özellikleri

Aigai Antik Kenti'nin ismi Aigai, eski Yunan dilinde keçi anlamına gelen 'Alya' kelimesinden türemiştir. Alışılagelen Helen yerleşimlerinden farklı olarak Ege Denizi'ne uzak dağlık bir coğrafyada kurulmuş bir Antik Kenttir. Antik çağdaki ismi Aspordenos olan Yunt Dağı eteklerindeki bir kent yerleşimidir. Anadolu'da yaşamış Helen uygarlığının hüküm sürdüğü kentler arasında ün kazanmıştır.



Aigai Antik Kenti Manisa İlinde Nerede?



Aigai Antik Kenti, Manisa ili merkezinde yer alıyor. Antik kent, Yunt Dağı'nın Köseler mevkiinde konumlanmaktadır. Antik Kente, Manisa Merkez'e geldikten sonra kolaylıkla ulaşım sağlanabilmektedir.



Aigai Antik Kenti Giriş ücreti



Aigai Antik Kenti'ne gitmeyi planlayanlar tarafından antik kente giriş, tamamen ücretsizdir. Manisa'ya geldikten sonra ücretsiz bir şekilde Aigai Antik Kenti'ne giriş yapılabilmektedir. Antik kenti ziyaret etmek isteyenler tarafından ziyaret saatleri ve günleri de merak edilerek araştırılmaktadır. Haftanın her günü Aigai Antik Kenti'ne sabah 08.00 ile akşam 18.00 arasında ziyarete açıktır.



Aigai Antik Kenti Tarihçesi



Aigai Antik Kenti, M.Ö. 2 bin yıl önce kurulan bir antik kenttir. Aioller tarafından kurulan bir şehirdir. Yunanistan'dan Anadolu'ya göç eden halklar tarafından oluşturulmuştur. Buna bağlı olarak Aigai Antik Kenti'nde Yunan kültürel mirasına dair izler taşıyan pek çok kıymetli eser bulunmaktadır. Antik kentte keçi sembollerine ise sıklıkla rastlanır. Bu durum Agai Antik Kenti tarihinde yerleşim alanlarında çok sayıda keçinin yaşadığına işaret etmektedir. Yapılan arkeolojik kazılar sonucunda birçok hayvan figürüne antik kent sınırları içerisinde ulaşılmıştır. Aigai Antik Kenti'nin demokrasi ile idare edildiği ve kentte hakim olan bir cumhuriyet rejiminin olduğu bilinmektedir. Antik kentte yer alan meclis binası da bu durumu açık bir şekilde kanıtlar mahiyettedir. Meclis binasının dışında ayrıca antik kentte çok sayıda kutsal alanın varlığı ortaya çıkarılmıştır. Bu kutsal alanlar sayesinde kentte yaşayanların inanç sistemlerine dair önemli bilgiler elde edilmiştir.



Aigai Antik Kenti Özellikleri



Aigai ile ilgili çeşitli tarihi bilgiler ünlü tarihçi Herodotos sayesinde geçmişten günümüze ulaşabilmiştir. Herodotos, Aigai Antik Kenti'ni Aiollerin inşa ettiği on iki kent arasında göstermektedir. Özellikle Akropolisi çeviren teras duvarlarında kullanılan teknik, antik kentin M.Ö. 6. yüzyıldan itibaren çok güçlü surlarla örtülü olduğunu gözler önüne sermektedir. Kentte yere alan gymnasium, tiyatro, hamamlar gibi kamu yapıları kentin kültürel tarihini ve sosyal yaşamını en iyi şekilde yansıtmaktadır.



Agai Antik Kenti'nde başlıca görülmesi gereken yerlerin başında meclis binası gelmektedir. Bunun dışında bir diğer ziyaret edilmesi gereken yer ise Macellum'dur. Macellum, Aigai Antik Kenti'ndeki agora binasıdır. Agora binası dışında pek çok tarihi yapıda Macellum'da mevcuttur. Antik kentte bulunan Athena'da görülmesi gereken kutsal alanlardandır. Athena kutsal alanını ziyaret edenler Helen kültürünü yakından tanıyabilirler. Athena'ya özel hazırlanan mabette bu alanda yer almaktadır.